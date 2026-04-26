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जमशेदपुर में जमकर हुई चाकूबाजी, नशे के कारोबार को लेकर भिड़े दो पक्ष; 5 घायल

Apr 26, 2026 07:09 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के आजादनगर थाना से 50 मीटर दूर ओल्ड पुरुलिया रोड की नूर कॉलोनी में शनिवार रात करीब 9 बजे नशे के कारोबार को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते चाकूबाजी होने लगी। 

जमशेदपुर में जमकर हुई चाकूबाजी, नशे के कारोबार को लेकर भिड़े दो पक्ष; 5 घायल

जमशेदपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के आजादनगर थाना से 50 मीटर दूर ओल्ड पुरुलिया रोड की नूर कॉलोनी में शनिवार रात करीब 8.45 बजे नशे के कारोबार को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते चाकूबाजी होने लगी। इसमें दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। घायलों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक पक्ष ने हमलावरों की बाइक में आग लगा दी। एमजीएम अस्पताल में भी दोनों पक्ष भिड़ गए और हंगामा करने लगे। घटना के बाद कॉलोनी और आसपास तनाव का माहौल है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की। घायलों में एक पक्ष से मो. शमीम और मो. शोएब शामिल हैं, वहीं दूसरे पक्ष से यूसुफ खान, सैफ खान और अनस शामिल हैं। शमीम को छाती और हाथ में चोट लगी है, जबकि शोएब को गले, छाती और हाथ में चोट आई है। वहीं, सैफ के कमर में चाकू से हमला किया गया है। यूसुफ और अनस को हल्की चोटें आई हैं। इधर, एमजीएम में भी दोनों पक्षों के परिजनों में विवाद हो गया। सुरक्षाकर्मियों ने शांत कराया।

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तीन दिन पहले हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप

इस घटना की जड़ तीन दिन पहले हुआ विवाद है। ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 17 निवासी यासीन और शोएब के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। यासीन का आरोप है कि उस दौरान उसकी आंख में मिर्च पाउडर झोंका गया था और चाकू से हमला किया गया था, जिसमें वह बच निकला। इसको लेकर शनिवार रात को घटना हुई। शोएब ने बताया कि वह अपने साथी शमीम उर्फ पप्पू के साथ थाना के पास खड़ा था। इस दौरान यासीन अपने भाई यूसुफ और अन्य साथियों के साथ बाइक से पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया। पप्पू के सीने और हाथ में गंभीर चोट आई, जबकि शोएब भी घायल हो गया। दोनों को तत्काल एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। वहीं, घायल सैफ ने बताया कि शोएब ने युसुफ को फोन कर बुलाया था, जिसके बाद सभी थाना के पास पहुंचे थे व हमला शुरू कर दिया। यूसुफ और सैफ बाइक से थाना के पास पहुंचे थे। बाइक मौके पर ही छूट गई। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की और पेट्रोल टंकी का पाइप खोल आग के हवाले कर दिया। ऐन वक्त पर पुलिस पहुंची और आग बुझाई।

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चिंताजनक : पूरे इलाके में घुल रहा है नशे का जहर

आसपास के लोगों ने बताया कि यह विवाद नशीली दवाइयों की बिक्री से जुड़ा है। इलाके में नशीली दवाइयों का वितरण होता है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होता रहा है। इस क्षेत्र में नशे का कारोबार फैल रहा है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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