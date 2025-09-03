Jamshedpur jewellery shop robbery three round firing owner shot admitted to hospital जमशेदपुर के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती, तीन राउंड फायरिंग, मालिक को मारी गोली, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jamshedpur jewellery shop robbery three round firing owner shot admitted to hospital

जमशेदपुर के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती, तीन राउंड फायरिंग, मालिक को मारी गोली

जमशेदपुर में लगता है बगमाशों के अंदर कानून का खौफ नहीं रह गया है। आज शहर के सोनारी डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स में बुधवार को दिनदहाड़े डकैती हो गई। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने कर्मचारियों की कनपटी पर पिस्तौल सटा दी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 3 Sep 2025 04:09 PM
share Share
Follow Us on
जमशेदपुर के ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े डकैती, तीन राउंड फायरिंग, मालिक को मारी गोली

जमशेदपुर में लगता है बगमाशों के अंदर कानून का खौफ नहीं रह गया है। आज शहर के सोनारी डिस्पेंसरी रोड स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स में बुधवार को दिनदहाड़े डकैती हो गई। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने कर्मचारियों की कनपटी पर पिस्तौल सटा दी। इसके बाद उन्होंने संचालक पंकज जैन को गोली मार दी, जिनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। अपराधी मौके से लाखों के 5 लाख के आभूषण भी लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अपराधियों ने तीन राउंड फायरिंग की।

जमशेदपुर शषहर में वर्द्धमान ज्वेलर्स नाम की शॉप है। इसी दुकान में आज कहीं से 6 बदमाश हथियारों के साथ दाखिल हुए। पहले तो लोगों को शक नहीं हुआ क्योंकि सभी 6 बदमाश ग्राहक बनकर आए थे। डकैतों ने सबसे पहले कर्मचारियों की कनपटी पर पिस्तौल सटा दी। इस क्रम में उन्होंने संचालक पंकज जैन को गोली मार दी। डकैतों के साथ संचालक भिड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें गोली मारी। उनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। उनके पैर में गोली लगी है। डकैत 5 लाख से ज्यादा के गहने लेकर भाग गए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और संचालक को अस्पताल भेजवाने के साथ जांच में जुट गई। इलाके में दहशत का माहौल है। पहले भी सोनारी की दुकानों से लूट हो चुकी है।