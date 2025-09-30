Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur high tech joint police station ahtu cyber sc st women thana
जमशेदपुर में बनेगा हाईटेक ज्वाइंट पुलिस स्टेशन, एक छत के नीचे होंगे 4 थाने
जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में 19 करोड़ की लागत से एक हाईटेक छह-मंजिला ज्वाइंट पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, साइबर, एससी-एसटी और महिला थाने एक साथ संचालित होंगे।
Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गौतम ओझा। जमशेदपुरTue, 30 Sep 2025 06:44 AM
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।