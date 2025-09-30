jamshedpur golmuri tantra vidya murder sandeep ajay friend arrested शराब पिलाई और 12 बजते ही रेत दिया गला, जमशेदपुर में तंत्र विद्या के चक्कर में दोस्त का मर्डर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
शराब पिलाई और 12 बजते ही रेत दिया गला, जमशेदपुर में तंत्र विद्या के चक्कर में दोस्त का मर्डर

जमशेदपुर के गोलमुरी में तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले संदीप कुमार ने अपने दोस्त अजय उर्फ झंटू को शराब पिलाने के बाद देर रात गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा और पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 30 Sep 2025 07:04 AM
