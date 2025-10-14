Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur famous criminal Bhanu manjhi arrested after encounter in dhanbad known for doing extortion for prince khan

धनबाद में कुख्यात बदमाश भानु मांझी एनकाउंटर में धराया, कारोबारियों से वसूलता था रंगदारी

एक दिन पहले ही भानु के चार शूटरों को गिरफ्तार कर धनबाद पुलिस ने जेल भेजा था। मंगलवार की सुबह भानु पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा। पुलिस ने उसकी बाइक का पीछा किया तो उसने 9 एमएम पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेर कर उसके पैर में गोली मार दी, इसके बाद वह वहीं गिर गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धनबादTue, 14 Oct 2025 11:43 AM
share Share
Follow Us on
धनबाद में कुख्यात बदमाश भानु मांझी एनकाउंटर में धराया, कारोबारियों से वसूलता था रंगदारी

जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी को धनबाद पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। मंगलवार की अल सुबह राजगंज-तेतुलमारी मार्ग पर स्थित तिलाटांड़ के पास पुलिस ने भानु के पैर में गोली मारी। जख्मी हालत में उसे असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भानु मांझी को धनबाद पुलिस सरगर्मी से खोज रही थी। हाल के दिनों में वह प्रिंस खान और सैफी से मिलकर धनबाद सहित झारखंड के कारोबारियों से रंगदारी वसूली में लगा हुआ था।

एक दिन पहले ही भानु के चार शूटरों को गिरफ्तार कर धनबाद पुलिस ने जेल भेजा था। मंगलवार की सुबह भानु पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा। पुलिस ने उसकी बाइक का पीछा किया तो उसने 9 एमएम पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेर कर उसके पैर में गोली मार दी, इसके बाद वह वहीं गिर गया।

घटना की सूचना पाकर एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम व बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह पहुंचे। घटनास्थल से एक पिस्टल व खोखा व बाइक बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि घायल अपराधी के खिलाफ जमशेदपुर में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह प्रिंस खान के लिए काम करता था। पुलिस को उसके धनबाद पहुंचने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस उसे पकड़ने के प्रयास में थी, इसी बीच उसने फायरिंग कर दी।

रिपोर्ट- प्रभाकर और अमरेंद्र दुबे