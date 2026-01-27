मिल गया जमशेदपुर के उद्यमी देवांग गांधी का बेटा कैरव, तड़के पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया

संक्षेप: बीते 13 जनवरी को उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया था। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार को 14वें दिन तड़के लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित खोज निकाला। जानकारी के अनुसार कैरव गांधी की बरामदगी झारखंड–बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है।

जमेशदपुर के नामी उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी सकुशल घर लौट आए हैं। आज सुबह 4 बजे पुलिस कैरव को उसके निवास पर सुरक्षित पहुंचाया। बता दें कि देवांग गांधी के बेटे कैरव किडनैप हो गए थे। उनकी तलाश में जुटी पुलिस को आज तड़के बिहार-झारखंड सीमा के पास एक गांव से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस और परिजन ये बताने को तैयार नहीं हैं कि ये अपहरण फिरौती के लिए किया गया था या कोई अन्य कारण थे। आज दोपहर इसपर एसएसपी प्रेस कांफ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे।

कब की है घटना? बता दें कि बीते 13 जनवरी को उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया था। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार को 14वें दिन तड़के लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित खोज निकाला। जानकारी के अनुसार कैरव गांधी की बरामदगी झारखंड–बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद कैरव गांधी को सीधे उनके आवास ले जाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेटे को सकुशल देखकर परिवार ने राहत की सांस ली।