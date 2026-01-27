Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jamshedpur entrepreneur devang Gandhi son kairav Gandhi kidnapped returned later this morning
मिल गया जमशेदपुर के उद्यमी देवांग गांधी का बेटा कैरव, तड़के पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया

मिल गया जमशेदपुर के उद्यमी देवांग गांधी का बेटा कैरव, तड़के पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया

संक्षेप:

बीते 13 जनवरी को उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया था। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार को 14वें दिन तड़के लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित खोज निकाला। जानकारी के अनुसार कैरव गांधी की बरामदगी झारखंड–बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है।

Jan 27, 2026 10:46 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर | धनंजय
share Share
Follow Us on

जमेशदपुर के नामी उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी सकुशल घर लौट आए हैं। आज सुबह 4 बजे पुलिस कैरव को उसके निवास पर सुरक्षित पहुंचाया। बता दें कि देवांग गांधी के बेटे कैरव किडनैप हो गए थे। उनकी तलाश में जुटी पुलिस को आज तड़के बिहार-झारखंड सीमा के पास एक गांव से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस और परिजन ये बताने को तैयार नहीं हैं कि ये अपहरण फिरौती के लिए किया गया था या कोई अन्य कारण थे। आज दोपहर इसपर एसएसपी प्रेस कांफ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब की है घटना?

बता दें कि बीते 13 जनवरी को उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया था। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार को 14वें दिन तड़के लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित खोज निकाला। जानकारी के अनुसार कैरव गांधी की बरामदगी झारखंड–बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद कैरव गांधी को सीधे उनके आवास ले जाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेटे को सकुशल देखकर परिवार ने राहत की सांस ली।

कारण फिलहाल पता नहीं

इस दौरान घर पर सीमित लोगों की मौजूदगी रही और किसी तरह का सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की ओर से भी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को कैरव गांधी के लापता होने से पूरे जमशेदपुर शहर में सनसनी फैल गई थी। राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में लगातार चिंता बनी हुई थी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand Jharkhand News Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।