मिल गया जमशेदपुर के उद्यमी देवांग गांधी का बेटा कैरव, तड़के पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचाया
बीते 13 जनवरी को उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हो गया था। करीब 13 दिनों तक लापता रहने के बाद मंगलवार को 14वें दिन तड़के लगभग 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें सुरक्षित खोज निकाला। जानकारी के अनुसार कैरव गांधी की बरामदगी झारखंड–बिहार बॉर्डर इलाके से की गई है।
जमेशदपुर के नामी उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी सकुशल घर लौट आए हैं। आज सुबह 4 बजे पुलिस कैरव को उसके निवास पर सुरक्षित पहुंचाया। बता दें कि देवांग गांधी के बेटे कैरव किडनैप हो गए थे। उनकी तलाश में जुटी पुलिस को आज तड़के बिहार-झारखंड सीमा के पास एक गांव से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस और परिजन ये बताने को तैयार नहीं हैं कि ये अपहरण फिरौती के लिए किया गया था या कोई अन्य कारण थे। आज दोपहर इसपर एसएसपी प्रेस कांफ्रेंस कर पूरी जानकारी देंगे।
कब की है घटना?
कारण फिलहाल पता नहीं
इस दौरान घर पर सीमित लोगों की मौजूदगी रही और किसी तरह का सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की ओर से भी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को कैरव गांधी के लापता होने से पूरे जमशेदपुर शहर में सनसनी फैल गई थी। राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक हलकों में लगातार चिंता बनी हुई थी।