जमशेदपुर में क्यों आपस में टकराईं दोनों मालगाड़ियां? आ गई रिपोर्ट, ये है वजह

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 12 Aug 2025 09:29 AM
आद्रा रेल मंडल के चांडिल स्टेशन से दो सौ मीटपर शनिवार तड़के दो मालगाड़ियों के टकराने की घटना में रेलवे की रिपोर्ट आ गई है। संयुक्त टीम ने यह रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों ने बताया कि ट्रैक पर पॉइंट पर उछलने के कारण मालगाड़ी की कपलिंग अतिरिक्त दवाब के कारण खुल गई। इसके खुलने के बाद यह ट्रेन दूसरी लाइन से जा रही मालगाड़ी से टकराकर बेपटरी हो गई। हालांकि,प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर आद्रा मंडल के विभिन्न विभागों में मतभेद है।

बेपटरी मालगाड़ी के पहियों की स्थिति से दुर्घटना के कारणों पर कई एंगल से मंथन चल रहा है। अभी दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में हादसे की उच्चस्तरीय जांच होनी है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई को लेकर कयास लगने लगे हैं। इधर, घटना के तीसरे दिन सोमवार को चांडिल-पुरुलिया रेलखंड डाउनलाइन पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। रविवार मध्यरात्रि के बाद चांडिल-पुरुलिया रेलखंड डाउन लाइन पर ट्रेनों का सीमित गति से परिचालन शुरू हुआ। इसके साथ ही चांडिल स्टेशन से चांडिल-मुरी रेलखंड डाउन लाइन, पुरुलिया-चांडिल रेलखंड अपलाइन एवं चांडिल-पुरुलिया डाउनलाइन से ट्रेनों का परिचालन सुचारू हो गया।

सेफ्टी पॉइंट को दुरुस्त करने में जुटे रहे कर्मी

सोमवार को भी रेलवे के कई कर्मचारी ट्रैक तथा अन्य सेफ्टी पॉइंट को दुरुस्त करने में जुटे रहे। दो मालगाड़ियों की टक्कर से चांडिल-पुरुलिया रेलखंड डाउन लाइन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। सीनियर डीसीएम ने बताया कि चांडिल रेलवे स्टेशन से सीमित गति से ट्रेनों का परिचालन चालू हो गया है। स्ट्रैंथनिंग और पॉइंट ओवर क्रॉस आदि की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

हादसे के बाद 30 घंटे ट्रेन परिचालन रहा था बाधित

मालूम हो कि शनिवार सुबह चांडिल से लाइन संख्या तीन होकर गुजर रही मालगाड़ी दूसरे ट्रैक से जा रही अन्य मालगाड़ी से टकराने के बाद बपेटरी हो गई थी। इस हादसे में दोनों के 21 डिब्बे बेपटरी हो गये थे। इस कारण 30 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ था। शनिवार को चांडिल स्टेशन के पास दो मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सोमवार को स्टेशन पर रौनक वापस लौटी तथा यात्रियों की भीड़ रही।