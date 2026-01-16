Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur businessman son kairav gandhi abduction gang demands 10 crore ransom
जमशेदपुर के व्यवसायी के बेटे का अपहरण, छोटू-जॉन गैंग ने मांगी 10 करोड़ फिरौती

जमशेदपुर के व्यवसायी के बेटे का अपहरण, छोटू-जॉन गैंग ने मांगी 10 करोड़ फिरौती

संक्षेप:

जमशेदपुर के व्यवसायी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बिहार के छोटू यादव-जॉन गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कैरव के अपहरण की साजिश रची थी।

Jan 16, 2026 08:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

जमशेदपुर के व्यवसायी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बिहार के छोटू यादव-जॉन गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कैरव के अपहरण की साजिश रची थी। अपहरणकर्ताओं ने इस मामले में 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। सोनारी एयरपोर्ट के पीछे कदमा-सोनारी लिंक रोड से हुए कैरव के अपहरण में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, इस अपहरण के पीछे कुख्यात छोटू यादव गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय है और पहले चंदन सोनकर नामक अपराधी के लिए भी काम कर चुका है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि अबतक फिरौती के लिए कॉल आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। कॉल आने पर पुलिस को जानकारी दी जाएगी।

तीन दिन बाद भी नहीं मिला कैरव का कोई सुराग

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अपहरण के दौरान दो अपहर्ता पुलिस की वर्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि वर्दी पहनकर बदमाशों ने सरेआम युवक को रोका और उसे जबरन वाहन में बैठाकर फरार हो गए। यही कारण है कि घटना के समय किसी ने शक नहीं किया और बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल गए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।