जमशेदपुर के व्यवसायी के बेटे का अपहरण, छोटू-जॉन गैंग ने मांगी 10 करोड़ फिरौती
जमशेदपुर के व्यवसायी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बिहार के छोटू यादव-जॉन गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कैरव के अपहरण की साजिश रची थी।
अपहरणकर्ताओं ने इस मामले में 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। सोनारी एयरपोर्ट के पीछे कदमा-सोनारी लिंक रोड से हुए कैरव के अपहरण में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस अपहरण के पीछे कुख्यात छोटू यादव गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय है और पहले चंदन सोनकर नामक अपराधी के लिए भी काम कर चुका है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि अबतक फिरौती के लिए कॉल आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। कॉल आने पर पुलिस को जानकारी दी जाएगी।
तीन दिन बाद भी नहीं मिला कैरव का कोई सुराग
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अपहरण के दौरान दो अपहर्ता पुलिस की वर्दी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि वर्दी पहनकर बदमाशों ने सरेआम युवक को रोका और उसे जबरन वाहन में बैठाकर फरार हो गए। यही कारण है कि घटना के समय किसी ने शक नहीं किया और बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल गए।