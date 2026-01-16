जमशेदपुर के व्यवसायी के बेटे का अपहरण, छोटू-जॉन गैंग ने मांगी 10 करोड़ फिरौती

संक्षेप: जमशेदपुर के व्यवसायी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बिहार के छोटू यादव-जॉन गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कैरव के अपहरण की साजिश रची थी।

जमशेदपुर के व्यवसायी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण में तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बिहार के छोटू यादव-जॉन गिरोह ने जमशेदपुर के कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर कैरव के अपहरण की साजिश रची थी। अपहरणकर्ताओं ने इस मामले में 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। सोनारी एयरपोर्ट के पीछे कदमा-सोनारी लिंक रोड से हुए कैरव के अपहरण में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूत्रों के अनुसार, इस अपहरण के पीछे कुख्यात छोटू यादव गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय है और पहले चंदन सोनकर नामक अपराधी के लिए भी काम कर चुका है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि अबतक फिरौती के लिए कॉल आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। कॉल आने पर पुलिस को जानकारी दी जाएगी।