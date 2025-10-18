जमशेदपुर में JNAC इलाके में 1992 अवैध निर्माण, जल्द होगा बड़ा ऐक्शन

संक्षेप: जमशेदपुर में बढ़ते अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) ने शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे सर्वे के दौरान सौ से अधिक ऐसे मकानों को चिह्नित किया है।

जमशेदपुर में बढ़ते अवैध निर्माण पर जल्द ही कार्रवाई होगी। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) ने शहर के अलग-अलग इलाकों में चल रहे सर्वे के दौरान सौ से अधिक ऐसे मकानों को चिह्नित किया है, जिनमें नक्शे का खुला उल्लंघन किया गया है। छठ पूजा के बाद इन घरों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, जेएनएसी की सर्वे टीम ने कुछ हफ्तों में सोनारी, कदमा, सिदगोड़ा और बारीडीह क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच की है। टीम ने पाया कि दशहरा के दौरान ही करीब 50 से अधिक नए भवनों में बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य किया गया है।

जमशेदपुर में जेएनएसी के आंकड़ों के अनुसार, अब तक शहर में कुल 1992 अवैध निर्माण चिह्नित किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश आवासीय भवन हैं, जबकि कुछ व्यावसायिक परिसरों में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। जेएनएससी के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में गंभीर उल्लंघन वाले मकानों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि शेष मामलों की जांच जारी है। जेएनएसी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भवन निर्माण बायलॉज का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, शहरवासियों से अपील की गई कि वे स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराएं, अन्यथा कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।