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जमशेदपुर में बड़े ऐक्शन की तैयारी, कई घरों पर गरजेगा बुलडोजर

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर मानगो नगर निगम क्षेत्र में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन होने वाला है। इस दौरान कई घरों को तोड़ा जाएगा। 

जमशेदपुर में बड़े ऐक्शन की तैयारी, कई घरों पर गरजेगा बुलडोजर
झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी

जमशेदपुर मानगो नगर निगम क्षेत्र में नदी किनारे सरकारी जमीन पर बने 16 घर मंगलवार को तोड़े जाएंगे। इनमें वार्ड नंबर 8 के तीन और वार्ड नंबर 10 के 13 घर शामिल हैं। धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से सभी प्रभावित लोगों को अपना अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो उसे जबरन तोड़ दिया जाएगा। सोमवार को लाउडस्पीकर से भी सभी को बस्ती में जाकर चेतावनी दी गई है।

वार्ड आठ में जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उसका खाता नंबर 1249 और प्लॉट नंबर 3983 है। वार्ड 10 के 13 अतिक्रमणकारियों ने खाता नंबर 727 के अलग-अलग प्लॉट पर अतिक्रमण किया है। सभी का रकवा भी अलग-अलग है। इन मामलों में पहले ही सीओ के कोर्ट से बीपीएलई वाद में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित हो चुका है।

दरअसल एनजीटी के कोलकाता बेंच की ओर से इस मामले में पहले से आदेश जारी है कि नदी का अतिक्रमण कर जो भी निर्माण किये गये हैं, उन्हें तोड़कर जिला प्रशासन से रिपोर्ट करे।

दो मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त

अतिक्रमण हटाने के लिए धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी अर्नव मिश्रा ने मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किये गये हैं। इनमें मानगो अंचल के राजस्व उप निरीक्षक गौतम प्रधान और प्रदीप कुमार शामिल हैं। वरीय दंडाधिकारी के रूप में मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद प्रतिनियुक्त किये गये हैं।

इन पर होगी कार्रवाई

वार्ड आठ में भालू यादव, महेन्द्र यादव और रमेश प्रसाद हैं। तीनों पर अतिक्रमण करने का आरोप है। वार्ड 10 के 13 अतिक्रमणकारियों में सुरेन्द्र यादव, शंकर यादव, मनोज गौड़, राजू राय, नवीन रूहीदास, ललन यादव, अखई कैवर्त, जेएल शर्मा, साई सूरज आश्रम, मनोहर कैवर्त, गनौरी वर्मा, हरि भुइयां व रिंकू दास हैं।

लोगों में भारी निराशा

प्रशासन की ओर से की जाने वाले कार्रवाई को लेकर वैकुंठनगर के निवासियों में भारी निराशा है। उनका कहना है कि यह गरीबों की बस्ती है, इसे तोड़कर सरकार को क्या मिलेगा।

जवाहरलाल शर्मा करीब 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं। पेशे से मैकेनिक हैं। घर में ही लेथ लगा रखा है। यही उनकी रोजी रोटी है। उनका कहना है कि 1993 में घर बनाया था। उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तो नदी किनारे घर बनाया। मूल रूप से सारण जिला निवासी शर्मा कहते हैं कि अब तो गांव से नाता टूट चुका है। वहां कुछ नहीं है। 14 लोगों का परिवार है। एक शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बेटा सहित चार बेटा, तीन बहुएं और उनके छह बच्चे हैं। उनका कहना है कि अगर घर तोड़ दिया तो मर जाएंगे।

इसी प्रकार की चिंता का शिकार मनोहर कैवर्त भी हैं। मछली पकड़कर और बाजार से लाकर मानगो में बेचते हैं। इसी से परिवार की रोजी-रोटी चलती है। बैंक से कर्ज लेकर हाल में घर की छत ढाली है। उसका सूद भर रहे हैं। उनका कहना है कि घर तो पिता ने ही करीब 30 साल पहले बनवाया था। परंतु तब कच्चा घर था। तब बेहद गरीबी थी। अब खर्च कर जब घर बना लिया है, तो उसे तोड़ने की बात हो रही है। कहा, बरसात में घर तोड़ दिया तो छोटे-छोटे बच्चे लेकर जाएंगे कहां।

जिनका घर टूटना है उनमें से एक अटल क्लीनिक के पास स्थित घर ललन यादव का भी है। उनके परिवार की महिला रिंकू देवी तो इस चर्चा मात्र से रोने लगी। कहा, पूरा परिवार दो भैंसों के दूध की कमाई पर आश्रित है। अगर घर तोड़ दिया तो मवेशी लेकर कहां जाएंगे। भगवान गरीबों की परीक्षा क्यों लेते हैं। एक ओर सरकार खुद गरीबों को घर बनाकर देती है। दूसरी ओर, तोड़ने की बात कर रही है।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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