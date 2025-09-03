जमशेदपुर की 68 दुकानों पर खतरा! गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर; क्या है वजह

जमशेदपुर के मानगो बाजार के 68 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का केस (जेपीएलई) दायर किया गया है। यह केस मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है। अब इन दुकानों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है।

जमशेदपुर के मानगो बाजार के 68 दुकानदारों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का केस (जेपीएलई) दायर किया गया है। यह केस मानगो के अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है। साथ ही इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके माध्यम से आरोपी दुकानदारों को अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।

आरोपी दुकानदारों को उक्त जमीन पर अपना कब्जा वैध साबित करने के लिए कागजात दिखाने होंगे। यह कागजात कृषि उत्पादन बाजार समिति से जारी आवंटन पत्र होगा। जब ये कागजात नहीं दिखा सकेंगे तो उन्हें फिर नोटिस जारी कर एक मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा नोटिस भी जारी होगा। तीसरे नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद उनका अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी होगा। इसके बाद उनका निर्माण तोड़ दिया जाएगा। पिछले दिनों अपर उपायुक्त (एडीसी) भगीरथ प्रसाद ने मानगो के अंचलाधिकारी को इस मामले में सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जेपीएलई एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने सीओ को चेतावनी दी थी कि अगर इस मामले में उन्होंने शिथिलता बरती तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। एडीसी ने सीओ को पत्र लिखकर मानगो हाट की 77.34 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने और इसे खाली नहीं कराने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया है।