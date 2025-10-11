jamshedpur bulldozer action against demanding action जमशेदपुर में गजब हो गया, कार्रवाई की मांग करने वाले घर पर ही गरजा बुलडोजर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur bulldozer action against demanding action

जमशेदपुर में गजब हो गया, कार्रवाई की मांग करने वाले घर पर ही गरजा बुलडोजर

झारखंड के जमशेदपुर में बुलोडजर कार्रवाई की गई है। यहां के बागबेड़ा रिवरव्यू कॉलोनी निवासी विपिन कुमार सिंह के घर के अगले हिस्से को जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने शुक्रवार को ढहा दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरSat, 11 Oct 2025 08:39 AM
झारखंड के जमशेदपुर में बुलोडजर कार्रवाई सामने आई है। यहां के बागबेड़ा रिवरव्यू कॉलोनी निवासी विपिन कुमार सिंह के घर के अगले हिस्से को जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने शुक्रवार को ढहा दिया। सीआई बलवंत सिंह की अगुवाई में जेसीबी से अतिक्रमित हिस्से को तोड़ दिया गया। इसमें प्रशासन ने कार्रवाई की मांग करने वाले के घर पर ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।

इससे पूर्व एक अगस्त को अंचल कार्यालय की ओर से विपिन सिंह को नोटिस जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि उन्होंने खाता नंबर 223, 224 प्लॉट नंबर 1198, 1199, रकवा 222 और 114 वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसलिए वे इसे 15 दिनों में हटा लें, अन्यथा उसे तोड़ दिया जाएगा और उसका हर्जाना भी उनसे ही वसूला जाएगा।

मामले में विपिन कुमार सिंह ने बताया कि उनके घर के सामने 18 फीट चौड़ी सड़क बनी है और अब नाली बन रही है। वे खुद मानते हैं कि उनके कब्जे में सरकारी जमीन थी। परंतु वहां पर सभी लोगों ने सरकारी जमीन दबा रखी है। खास तौर से सड़क के दूसरी ओर के लोगों ने। इसलिए वे खुद चाहते थे कि सभी लोगों के कब्जे से जमीन मुक्त कराई जाए। उन्होंने तो खुद मंत्री दीपक बिरुवा से ही सम्यक कार्रवाई की मांग की थी। परंतु सीओ ने एकतरफा कार्रवाई कर पक्षपात पूर्ण रवैये का परिचय दिया है। इस मामले में उन्होंने शुक्रवार को डीसी से मिलकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की शिकायत की।