जमशेदपुर में गजब हो गया, कार्रवाई की मांग करने वाले घर पर ही गरजा बुलडोजर

झारखंड के जमशेदपुर में बुलोडजर कार्रवाई सामने आई है। यहां के बागबेड़ा रिवरव्यू कॉलोनी निवासी विपिन कुमार सिंह के घर के अगले हिस्से को जमशेदपुर अंचल कार्यालय ने शुक्रवार को ढहा दिया। सीआई बलवंत सिंह की अगुवाई में जेसीबी से अतिक्रमित हिस्से को तोड़ दिया गया। इसमें प्रशासन ने कार्रवाई की मांग करने वाले के घर पर ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।

इससे पूर्व एक अगस्त को अंचल कार्यालय की ओर से विपिन सिंह को नोटिस जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि उन्होंने खाता नंबर 223, 224 प्लॉट नंबर 1198, 1199, रकवा 222 और 114 वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसलिए वे इसे 15 दिनों में हटा लें, अन्यथा उसे तोड़ दिया जाएगा और उसका हर्जाना भी उनसे ही वसूला जाएगा।