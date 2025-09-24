जमशेदपुर में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, 100 दुकानें जमींदोज; क्या थी वजह

झारखंड के जमशेदपुर में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनीं 100 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। ये 100 दुकानें तोड़ने के लिए प्रशासन ने करीब 6 घंटे बुलडोजर कार्रवाई की है।

झारखंड के जमशेदपुर में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। यहां तेज बारिश के बीच मंगलवार को खासमहाल चौक से जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 100 दुकानों को तोड़ दिया गया। ये दुकानें सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थीं। प्रशासन का यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसके बारे में पहले ही सभी दुकानदारों को आगाह कर दिया गया था। इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर उसे जेसीबी से तोड़ दिया गया।

यह अभियान सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ और शाम पांच बजे तक चला। इस दौरान सभी ढांचों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। जो दुकानें तोड़ी गईं, उनमें फल, नाश्ता, चाय, गुटखा, नौकरी के तरह-तरह के फॉर्म आदि से संबंधित थीं। कुछ ढांचे तो सिर्फ बनाकर छोड़ दिए गए थे। वहां शाम और रात में अड्डेबाजी होती थी। जो ढांचे तोड़े गए, उनमें प्रखंड कार्यालय की दायीं ओर मेधा दूध काउंटर भी है। इसके संचालक सह कांग्रेस नेता अजहर खान का आरोप है कि उनकी सीओ द्वारा आवंटित दुकान थी। उन्होंने सीओ को अपनी दुकान के आवंटन के संबंध में जानकारी भी दे दी थी। इसके बावजूद उनकी दुकान तोड़ दी गई।

दरअसल, अतिक्रमण को हटाने के संबंध में जमशेदपुर अंचल कार्यालय की ओर से पहले ही आगाह कर दिया गया था। लाउडस्पीकर से इसका प्रचार किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सोमवार शाम 5 बजे तक खुद अपना अतिक्रमण हटा लेना है, अन्यथा मंगलवार को तोड़ दिया जाएगा।