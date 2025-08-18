अश्लील वीडियो, अवैध संबंध; चाची से गंदी हरकत पर चाचा ने भतीजे को दी दर्दनाक मौत

पुलिस ने अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल नामजद दोनों आरोपियों के साथ परसूडीह निवासी आशिफ अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। कृष्णा ने राजेश की पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था।

जमशेदपुर के बिरसानगर से अपहृत 31 वर्षीय कृष्णा महतो का शव जादूगोड़ा के चतरो स्थित स्वर्णरेखा नदी से रविवार को पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने नामजद चाचा समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार मृतक मुख्य आरोपी राजेश महतो का दूर का भतीजा था। बिरसानगर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त को मृतक के भाई प्रकाश महतो ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बिरसानगर निवासी राजेश महतो और मुकेश मुर्मू पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की और सुराग के आधार पर जादूगोड़ा नदी से कृष्णा का शव बरामद किया।

पुलिस ने अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल नामजद दोनों आरोपियों के साथ परसूडीह निवासी आशिफ अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। कृष्णा ने राजेश की पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। इसी रंजिश में राजेश ने अपने साथियों मुकेश और आशिफ के साथ मिलकर अपहरण और हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद तीसरे आरोपी शफीक अंसारी ने ही कृष्णा को रस्सी से बांधकर नदी में फेंक दिया था। 12 अगस्त की रात कृष्णा का अपहरण किया गया।