जमशेदपुर बना झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन एक झटका भी
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जमशेदपुर ने पूरे झारखंड में सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सर्वेक्षण में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जमशेदपुर ने पूरे झारखंड में सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सर्वेक्षण में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।
देशभर के 4752 नगरीय निकायों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 60 शहरों में जगह बनाने पर जमशेदपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राज्य की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नई दिल्ली में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने ग्रहण किया। समारोह में सूडा के निदेशक सूरज कुमार, जमशेदपुर अक्षेस के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद और टाटा स्टील यूआईएसएल के जीएम रवींद्र कुमार भी मौजूद रहे।
यह सफलता शहर में घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, जीपीएस आधारित परिवहन, आधुनिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र और व्यापक जनभागीदारी का परिणाम है। नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह सम्मान गौरव का विषय है। जो कमियां रह गई हैं, उन्हें दूर कर और बेहतर कार्ययोजना बनाई जाएगी।
एक नुकसान
एक तरफ स्वच्छता में परचम लहराने वाले जमशेदपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में बड़ा झटका लगा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी-1 शहरों में जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर पर 13 पायदान खिसककर 36वें स्थान पर पहुंच गया है। शहर को 200 में से 147.3 अंक मिले हैं, जो पिछले वर्ष (2025) के 168.2 अंक से 20.9 कम हैं। इस रैंकिंग में झारखंड के धनबाद (18वां स्थान, 174.5 अंक) और रांची (27वां स्थान, 162.5 अंक) जमशेदपुर से काफी आगे निकल गए हैं। जमशेदपुर लगातार दूसरे साल वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग में पिछड़ा है।
रांची की वायु में सुधार, तीन पायदान चढ़कर 27वें पर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में रांची शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर को पीछे छोड़ दिया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी-1 शहरों में रांची 162.5 अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 27वें स्थान पर रही। वर्ष 2025 में रांची 161.8 अंकों के साथ 30वें स्थान पर थी, यानी इस बार रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार हुआ है। इस सर्वेक्षण में धनबाद 174.5 अंकों के साथ 18वां स्थान हासिल कर राज्य में सबसे आगे रहा, जबकि पिछले साल 23वें स्थान पर रहने वाला जमशेदपुर 147.3 अंक पाकर 36वें स्थान पर फिसल गया। जमशेदपुर के मुकाबले रांची ने वायु गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर कार्य कर राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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