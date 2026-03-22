जमशेदपुर एयरपोर्ट में फिर फंसा जमीन का पेच, कहां अटकी फाइलें; केंद्र ने मांगी जानकारी
जमशेदपुर के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की परियोजना एक बार फिर वन भूमि स्वीकृति के पेच में उलझ गई है। केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी के अभाव में यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास की उम्मीदों को झटका लगा है।
जमशेदपुर के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की बहुप्रतीक्षित परियोजना एक बार फिर वन भूमि स्वीकृति के पेच में उलझ गई है। केंद्र सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी के अभाव में यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास की उम्मीदों को झटका लगा है। उपसचिव का कहना है कि मौजूदा हालात में परियोजना प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसी हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
एयरपोर्ट के विस्तार के लिए वर्ष 2019 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और झारखंड सरकार के बीच संयुक्त उद्यम समझौता (जेवी एग्रीमेंट) और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन अबतक यह कागजी प्रक्रिया से आगे नहीं निकल सकी।
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 29 अगस्त 2024 को वन भूमि स्वीकृति के लिए 19 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। इन 19 बिंदुओं में पर्यावरणीय प्रभाव, वन क्षेत्र का उपयोग और पुनर्वनीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से इन सवालों के जवाब जुटाने के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर ने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण को 12 सितंबर 2024 को पत्र भेजा था। इसके बाद 16 दिसंबर 2024 और 19 फरवरी 2025 को दोबारा स्मरण पत्र भी भेजे गए, लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं मिला है।
राज्य सरकार नहीं दे रही जवाब
प्रयोक्ता अभिकरण की ओर से जानकारी नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार केंद्र को जवाब नहीं भेज पा रही है, जिससे वन भूमि स्वीकृति की प्रक्रिया लंबित है। सरकार का कहना है कि जैसे ही आवश्यक जानकारी मिलती है, प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया जाएगा।
झारखंड वन विभाग के उपसचिव चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि धालभूमगढ़ हवाई अड्डा परियोजना को कोल्हान क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन मौजूदा हालात में यह परियोजना प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंसी हुई है।
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