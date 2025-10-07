चांडिल डैम,दलमा आश्रयणी; इन 45 स्थलों को पर्यटन केंद्र बनाएगी सोरेन सरकार, क्या है प्लान?

जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अधिसूचित पर्यटन स्थलों में से 2 स्थल को ग्रेड–ए, 3 स्थल को ग्रेड–बी, 7 स्थल को ग्रेड–सी एवं 33 स्थल को ग्रेड–डी श्रेणी के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। उपायुक्त ने सभी स्थलों से संबंधित डीपीआर शीघ्र तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जमशेदपुर जिले के चांडिल डैम,दलमा आश्रयणी समेत 45 स्थल पर्यटन केंद्र बनेंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार हो गयी है। स्वीकृति के लिए जल्द सरकार के पास भेजी जायेगी। सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पर्यटन,कला,संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इमें जिले में अधिसूचित 45 पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर समीक्षा की गयी।

जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि अधिसूचित पर्यटन स्थलों में से 2 स्थल को ग्रेड–ए, 3 स्थल को ग्रेड–बी, 7 स्थल को ग्रेड–सी एवं 33 स्थल को ग्रेड–डी श्रेणी के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। उपायुक्त ने सभी स्थलों से संबंधित डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्र तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिससे कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विकास कार्य समयबद्ध ढंग से प्रारंभ किए जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर जारी सभी विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए, जिससे जिले के पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान और स्थानीय आजीविका को नया आयाम मिले।

स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र की भी हासिल की जानकारी उपायुक्त ने स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, छात्रावास निर्माण एवं खेल परिसर विकास जैसे कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। साथ ही इन कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को औपचारिक रूप से विभाग को हैंडओवर करते हुए योजनाओं का समापन (क्लोजर) करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सिदो-कान्हू युवा खेल क्लबों की गतिविधियों की समीक्षा करें।

सरायकेला-खरसावां जिला के चिह्नित पर्यटन स्थल ● ए श्रेणी : चांडिल डैम, दलमा आश्रयणी

● बी श्रेणी : छऊ नृत्य कला केंद्र, सरायकेला जगन्नाथ मंदिर, आकर्षिणी मंदिर,सी श्रेणी : शहीद पार्क खरसावां, कशीदा डैम राजनगर, श्री रघुनाथजी मंदिर ईचा राजनगर, गंजिया डैम गम्हरिया, पालना डैम चांडिल, जायदा मंदिर चांडिल, नीमडीह आर्ट एंड क्राफ्ट