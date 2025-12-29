जमशेदपुर में कहां पकड़ा गया 36 किलो गांजा? इन तीन राज्यों से लिंक, 3 अरेस्ट

संक्षेप: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा के रूपरा रोड से लिया गया था और उसे उत्तर प्रदेश के बनारस ले जाया जाना था। आरपीएफ को संदेह है कि तीनों इससे पहले भी टाटानगर होकर बिहार और उत्तर प्रदेश में गांजा की तस्करी कर चुके हैं।

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ उड़नदस्ता टीम ने ओडिशा से गांजा लेकर ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश ले जा रहे तीन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 36 किलो गांजा बरामद किया गया है। यह कार्रवाई चक्रधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट पी. शंकर कुट्टी के निर्देश पर प्लेटफॉर्म गश्त के दौरान की गई। बरामद गांजा के साथ तीनों आरोपियों को टाटानगर रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंजूर अली निवासी पश्चिमी चंपारण (बिहार), विवेकानंद निवासी कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) और अशोक गिरी निवासी बलिया (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा के रूपरा रोड से लिया गया था और उसे उत्तर प्रदेश के बनारस ले जाया जाना था। आरपीएफ को संदेह है कि तीनों इससे पहले भी टाटानगर होकर बिहार और उत्तर प्रदेश में गांजा की तस्करी कर चुके हैं। हालांकि, पूछताछ में आरोपियों ने खुद को पहली बार इस धंधे से जुड़ा बताया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर जमशेदपुर पहुंचे थे और टाटानगर स्टेशन से ट्रेन द्वारा उत्तर प्रदेश जाने की साजिश रच रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रही आरपीएफ उड़नदस्ता टीम की नजर उन पर पड़ी। संदेह के आधार पर की गई तलाशी में गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपियों का तस्करी नेटवर्क कितना पुराना और व्यापक है।