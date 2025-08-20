jamshedpu train rice thieves are railway employee जमशेदपुर में मालगाड़ी से रेलकर्मी ही कर रहे थे चावल की चोरी, दो गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpu train rice thieves are railway employee

जमशेदपुर में मालगाड़ी से रेलकर्मी ही कर रहे थे चावल की चोरी, दो गिरफ्तार

झारखंड के जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे यार्ड की लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से 1259 बोरा चावल गबन के एक वर्ष पुराने मामले में आरपीएफ ने दो क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को पकड़ा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 20 Aug 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
जमशेदपुर में मालगाड़ी से रेलकर्मी ही कर रहे थे चावल की चोरी, दो गिरफ्तार

जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे यार्ड की लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से 1259 बोरा चावल गबन के एक वर्ष पुराने मामले में आरपीएफ ने दो क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को पकड़ा है। पूछताछ और रेलवे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के बाद दोनों को चक्रधरपुर मंडल रेलवे के टाटानगर कैंप कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मंगलवार को उन्हें घाघीडीह जेल भेज दिया गया।

बुधवार को चक्रधरपुर रेलवे अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रतन लाल महतो दोनों की जमानत अर्जी दाखिल कर पक्ष रखेंगे। अधिवक्ता के अनुसार, दोनों आरोपियों के पास से आरपीएफ ने चावल जब्त नहीं किया है और न ही दोनों ने पूछताछ में इस मामले में कोई जानकारी दी है। इधर, गिरफ्तार रेलकर्मियों की कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में दर्जनों रेलकर्मी और महिलाएं जमा हो गईं, जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया। रेलकर्मी आरपीएफ की जांच प्रक्रिया और कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। टाटानगर आरपीएफ पोस्ट में मालगाड़ी के वैगन से 23 लाख से अधिक मूल्य के चावल चोरी का मामला 15 फरवरी को रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। चक्रधरपुर आरपीएफ के सहायक कमांडेंट ने कई बार टाटानगर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की और रेलकर्मियों व सुरक्षा ड्यूटी जवानों से पूछताछ की थी। सोमवार को आरपीएफ ने रेलवे वाणिज्य क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया और मंगलवार को उन्हें जेल भेज दिया।

मार्च 2024 की घटना

सूत्रों के अनुसार, चोरी हुआ चावल मार्च 2024 में ओडिशा के कांटाबाजी से पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर भेजा जा रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण मालगाड़ी की एक वैगन टाटानगर में अलग कर दी गई। बाद में उस वैगन को दूसरी मालगाड़ी में जोड़कर एफसीआई भेजा गया। निर्धारित वैगन खाली होने पर चावल लोड वैगन यार्ड में लौट आई और फिर दूसरी मालगाड़ी से जुड़कर कृष्णानगर पहुंची। वहां व्यवसायी ने बुक किया चावल नहीं मिलने की शिकायत ईस्टर्न रेलवे जोन से की। स्थानीय स्तर पर जांच के बाद शिकायत टाटानगर आरपीएफ को भेजी गई, जिसके आधार पर दोनों रेलकर्मी गिरफ्तार हुए।