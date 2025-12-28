झारखंड में इस साल लचर दिखा 'जल जीवन मिशन'- गड़बड़ी, लापरवाही के लगे आरोप; जानिए 2026 का प्लान

संक्षेप: विधानसभा में विभाग अंतर्गत चल रही जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी, इंजीनियरों की लापरवाही काफी सुर्खियां बटोरीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में केंद्रीय मद का हिस्सा नहीं मिलने का परिणाम यह हुआ कि राज्य के महज 55.10% ग्रामीण घरों तक ही जलापूर्ति योजना पहुंच सकी।

वर्ष 2025 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अपने कार्यों को लेकर कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं कर सका। विधानसभा में विभाग अंतर्गत चल रही जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी, इंजीनियरों की लापरवाही काफी सुर्खियां बटोरीं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में केंद्रीय मद का हिस्सा नहीं मिलने का परिणाम यह हुआ कि राज्य के महज 55.10% ग्रामीण घरों तक ही जलापूर्ति योजना पहुंच सकी। उम्मीद है कि वर्ष 2026 में बचे 44.90 % घरों तक जलापूर्ति का काम पूरा किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नए साल में राज्य सरकार का फोकस गर्मी के पहले सभी जिलों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने पर भी रहेगा। इसके अलावा वैसी पुरानी योजना जिनका जलस्रोत स्थायी एवं पर्याप्त है, उनका पुनर्गठन व विस्तार कर चालू करने की कार्रवाई की जाएगी। पुरानी योजनाएं जो अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुकी है, उसे डिफन्क्ट कर परिसंपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा।

जल जीवन मिशन में है सख्ती की जरूरत वित्तीय वर्ष-2025 जल जीवन मिशन के लिए काफी परेशानी वाला रहा। पाईप जलापूर्ति योजनाओं द्वारा 55.10 % ग्रामीण घरों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन (एफएचटीसी) से आच्छादित किया जा चुका है। झारखंड देश के अंतिम दो राज्यों में शामिल है, जहां योजना की प्रगति काफी लचर है। अंतिम स्थान पर केरल राज्य है। पड़ोसी राज्य यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की स्थिति झारखंड से बेहतर है। राज्य सरकार का फोकस रहेगा कि नए साल में जल जीवन मिशन योजना को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती के साथ उतारने के साथ अन्य राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

पेयजल विभाग की कई योजनाएं नगर विकास को हस्तांरित होंगी नए साल में राज्य की वैसी 19 शहरी जलापूर्ति योजनाएं, जिनका संचालन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है, उन सभी को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में हस्तांतरित किया जाएगा। इनमें रांची जिला में हटिया, गोंदा और स्वर्णरेखा शहरी जलापूर्ति योजना शामिल है, जिन्हें रांची नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम की मानगो शहरी जलापूर्ति योजना का संचालन मानगो नगर निगम, गिरिडीह के सिहोडीह में जलापूर्ति योजना और धनबाद के जामाडोबा, सिंदरी, कतरास की शहरी जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव प्रमुखता से शामिल है। बजट सत्र-2025 में पश्चिम जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने मानगो जलापूर्ति योजना का मुद्दा उठाकर इसे नगर विकास विभाग को सौंपे जाने की मांग की थी।