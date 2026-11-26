'जहर घोलने का काम कर रहे चंपई सोरेन', झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या बोला कि भड़क गए हेमंत सोरेन के मंत्री
झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीच तकरार देखने को मिली। एसआईआर पर चर्चा के दौरान चंपई सोरेन ने कुछ ऐसा कहा कि इरफान अंसारी उनपर भड़क गए।
बुधवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर उसे पारित किया गया। इस दौरान जेएमएम और भाजपा नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। ये नोकझोंक विधानसभा सदन से शुरू होकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। एसआईआर पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही कई क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता जताई, जिसपर जेएमएम नेता और झारखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जवाब दिया है। आइए जानते हैं कि बात पर चंपाई सोरेन और इरफान अंसारी में खींचतान हो गई।
क्या बोले थे चंपाई सोरेन
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चंपाई सोरेन ने अपनी बात रखी। उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में पाकुड़ विधासभा क्षेत्र में लगभग दो तिहाई वोटर एक विशेष समुदाय के हैं। सीएनटी-एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद साहेबगंज, राजमहल, बरहेट से लेकर कोल्हान में कपाली तक, डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। पाकुड़ के जिकरहट्टी, मालपहाड़िया, तलवाडांगा, किताझोर समेत दर्जनों ऐसे गांव हैं, जहां अब आदिवासी ढूंढ़ने से भी नहीं मिलते। यह झारखंड की मूल भावना के खिलाफ है। चंपाई सोरेन ने कहा कि एसआईआर से ऐसे मामलों की पहचान हो सकती है। झारखंड आंदोलन के दौरान जल, जंगल, जमीन की बातें करने वाले लोग, आज सत्ता के नशे में महाजनी आंदोलन की मूल भावना को भूल चुके हैं, आदिवासियों/ मूलवासियों के अस्तित्व को संकट में डाल रहे हैं।
इरफान अंसारी ने दिया जवाब
आज विधानसभा में जब झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता की समस्याओं और विकास की बात होनी चाहिए, तब चंपई सोरेन जी जानबूझकर भाजपा की भाषा बोलकर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति से मन नहीं भरा तो अब आदिवासी-मुस्लिम समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
इरफान अंसारी ने चंपाई सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन के विश्वास और भरोसे पर सत्ता का सुख भोगा और आज भाजपा में शामिल होते ही उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे को छोड़कर सीएनटी पर राजनीति करने लगे। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं। उन्हें अपने राज्य और यहां के हर वर्ग की चिंता है। भाजपा झारखंड का विकास देख नहीं पा रही है, इसलिए समाज में नफरत और दरार पैदा करने की राजनीति कर रही है।
समाज में जहर घोलने का काम कर रहे चंपई सोरेन: इरफान अंसारी
चंपई सोरेन के बयान के बाद इरफान अंसारी ने उनपर तीखा हमला किया है। उनके आरोपों का जवाब देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के इशारे पर झारखंड के आदिवासी और मुस्लिम समाज के बीच जहर घोलना बंद कीजिए। झारखंड की जनता सब समझ रही है।
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