रांची में जगन्नाथ मंदिर के गार्ड की हत्या, घंटों सड़क जाम; 3 गिरफ्तार
झारखंड की राजधानी रांची में मंदिर के गार्ड की हत्या कर दी गई। धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार की रात अपराधियों ने गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दानपेटी से रुपये चुराए और फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को घंटों बवाल हुआ। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की हुई।
झारखंड की राजधानी रांची में मंदिर के गार्ड की हत्या कर दी गई। धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार की रात अपराधियों ने गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दानपेटी से रुपये चुराए और फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को घंटों बवाल हुआ। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की हुई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। मंदिर न्यास समिति व प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप पर वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इधर, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी मंदिर के आसपास के ही रहने वाले हैं। दानपेटी से चोरी राशि बरामद कर ली गई है।
मुआवजा देने की मांग
जगन्नाथ मंदिर के पुजारी श्रीराम मोहंती और सेवादार दिलीप के अनुसार, वे लोग दैनिक पूजा के लिए शुक्रवार सुबह पांच बजे मंदिर पहुंचे और मुख्य द्वार खोलने के लिए गार्ड को कई बार आवाज दी। जवाब न मिलने पर वे दोनों मंदिर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे तो गर्भगृह के सामने डोल मंडप में गार्ड का शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन पहुंचे और हत्यारों की गिरफ्तारी समेत आश्रित को मुआवजा व नौकरी की मांग को लेकर सड़क जाम करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम
धुर्वा म इस दौरान परिजनों और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने मंदिर न्यास समिति के साथ वार्ता के बाद परिजनों को शांत कर वापस भेजा। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई। एफएसएल की टीम ने मौके की जांच की और कई नमूने इकट्ठा किए। इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया, जो पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। इधर, मंदिर में शुद्धि, पूजा-पाठ एवं हवन के बाद दोपहर में भोग और आरती हुई। शादी संबंधी कार्य की अनुमति नहीं मिलने से कई वर-वधू पक्ष बैरंग लौट गए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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