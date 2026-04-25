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रांची में जगन्नाथ मंदिर के गार्ड की हत्या, घंटों सड़क जाम; 3 गिरफ्तार

Apr 25, 2026 08:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की राजधानी रांची में मंदिर के गार्ड की हत्या कर दी गई। धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार की रात अपराधियों ने गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दानपेटी से रुपये चुराए और फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को घंटों बवाल हुआ। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की हुई।

रांची में जगन्नाथ मंदिर के गार्ड की हत्या, घंटों सड़क जाम; 3 गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में मंदिर के गार्ड की हत्या कर दी गई। धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार की रात अपराधियों ने गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दानपेटी से रुपये चुराए और फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को घंटों बवाल हुआ। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की हुई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। मंदिर न्यास समिति व प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप पर वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इधर, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी मंदिर के आसपास के ही रहने वाले हैं। दानपेटी से चोरी राशि बरामद कर ली गई है।

मुआवजा देने की मांग

जगन्नाथ मंदिर के पुजारी श्रीराम मोहंती और सेवादार दिलीप के अनुसार, वे लोग दैनिक पूजा के लिए शुक्रवार सुबह पांच बजे मंदिर पहुंचे और मुख्य द्वार खोलने के लिए गार्ड को कई बार आवाज दी। जवाब न मिलने पर वे दोनों मंदिर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे तो गर्भगृह के सामने डोल मंडप में गार्ड का शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन पहुंचे और हत्यारों की गिरफ्तारी समेत आश्रित को मुआवजा व नौकरी की मांग को लेकर सड़क जाम करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

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पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम

धुर्वा म इस दौरान परिजनों और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने मंदिर न्यास समिति के साथ वार्ता के बाद परिजनों को शांत कर वापस भेजा। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई। एफएसएल की टीम ने मौके की जांच की और कई नमूने इकट‌्ठा किए। इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया, जो पूर्व में भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। इधर, मंदिर में शुद्धि, पूजा-पाठ एवं हवन के बाद दोपहर में भोग और आरती हुई। शादी संबंधी कार्य की अनुमति नहीं मिलने से कई वर-वधू पक्ष बैरंग लौट गए।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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