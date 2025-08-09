झारखंड: 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों के लिए गुड न्यूज, JAC ने जारी किया सप्लीमेंट्री परीक्षा शेड्यूल

JAC Exam 2025: यदि आप JAC बोर्ड की मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर JAC ने शेड्यूल जारी कर दिया है।

झारखंड के 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों के लिए गुड न्यूज है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक और इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। दोनों ही परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 सितंबर से 8 सितंबर तक स्कूलों में आयोजित होंगी।

दो पाली में आयोजित होगीं परीक्षाएं JAC बोर्ड के अनुसार, दोनों परीक्षाएं दो पाली में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक। अगर आप विस्तृत समय-सारिणी जानना चाहते हैं तो JAC की वेबसाइट www.jacjharkhand.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या छात्र 18 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं।