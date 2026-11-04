5 फरवरी से होंगे JAC के इंटर-मैट्रिक के एग्जाम, कब भरे जाएंगे आवेदन
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते (संभवत: पांच फरवरी 2027) से शुरू होगी। ये परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। इसके लिए 12 नवंबर से आवेदन भरे जाएंगे।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते (संभवत: पांच फरवरी 2027) से शुरू होगी। ये परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। इसके लिए 12 नवंबर से आवेदन भरे जाएंगे। 26 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के और 27 नवंबर से चार दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिया जाएगा। जैक ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जैक ने तैयारी शुरू कर दी है। जैक फरवरी 2027 में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त करने का शिड्यूल तैयार कर रहा है। अप्रैल के अंत तक मैट्रिक समेत इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, कला और वाणिज्य के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। इस माह के अंत तक परीक्षा का शिड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा।
राज्यभर से 7.50 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल
झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 7.50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में करीब 4.30 लाख छात्र-छात्राएं, जबकि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों को मिलाकर 3.30 लाख छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भी इन्हीं संख्या के आस-पास छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होते रहे हैं।
फरवरी के अंत में आठवीं, नौवीं व 11वीं की परीक्षाएं
जैक फरवरी के अंतिम सप्ताह में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा भी ओएमआर शीट पर लेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी। इसको लेकर भी जैक को अलग से तैयारी करनी होगी। सरकार ने जैक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल हर हाल में 31 मार्च 2027 से पहले प्रकाशित कर लिया जाए, ताकि इससे छात्रों को अगली कक्षा में प्रोग्रेशन और नामांकन में कोई व्यवधान या विलंब का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही छात्रों का एकेडमिक लॉस नहीं हो।
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