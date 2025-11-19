JAC ने 35 प्रतिशत बढ़ाई मैट्रिक-इंटर की परीक्षा फीस, अब कितना लगेगा पैसा

संक्षेप: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था जैक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू भी हो गई है।

जैक ने मैट्रिक-इंटर की परीक्षा के आवेदन शुल्क की बढ़ोतरी पर पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में मंजूरी दिलायी थी। बढ़े परीक्षा शुल्क के अनुसार अब मैट्रिक में छात्राओं व एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 के छात्रों को 980 रुपये देने होंगे। वहीं, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1180 रुपये शुल्क लगेगा।