Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jac increases exam fees of intermediate and matric by 35 percent
JAC ने 35 प्रतिशत बढ़ाई मैट्रिक-इंटर की परीक्षा फीस, अब कितना लगेगा पैसा

JAC ने 35 प्रतिशत बढ़ाई मैट्रिक-इंटर की परीक्षा फीस, अब कितना लगेगा पैसा

संक्षेप: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था जैक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी।

Wed, 19 Nov 2025 07:44 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू भी हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जैक ने मैट्रिक-इंटर की परीक्षा के आवेदन शुल्क की बढ़ोतरी पर पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में मंजूरी दिलायी थी। बढ़े परीक्षा शुल्क के अनुसार अब मैट्रिक में छात्राओं व एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 के छात्रों को 980 रुपये देने होंगे। वहीं, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1180 रुपये शुल्क लगेगा।

1180 रुपये देने होंगे प्राइवेट छात्र-छात्राओं को : प्राइवेट छात्र-छात्राओं को 1180 रुपये देने होंगे। सभी में विलंब शुल्क के 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, इंटरमीडिएट में छात्राओं और एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 के छात्रों को 1100 रुपये और सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1400 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देने होंगे। प्राइवेट छात्र-छात्राओं को आवेदन करने में 1400 रुपये लगेंगे। जैक ने दोबारा परीक्षा देने वाले और अपना रिजल्ट सुधारने के लिए परीक्षा में शामिल होंने वाले छात्र-छात्राओं के शुल्क में भी ऐसी ही बढ़ोतरी की है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।