JAC ने 35 प्रतिशत बढ़ाई मैट्रिक-इंटर की परीक्षा फीस, अब कितना लगेगा पैसा
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। परीक्षा शुल्क में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से लागू होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू भी हो गई है।
जैक ने मैट्रिक-इंटर की परीक्षा के आवेदन शुल्क की बढ़ोतरी पर पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में मंजूरी दिलायी थी। बढ़े परीक्षा शुल्क के अनुसार अब मैट्रिक में छात्राओं व एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 के छात्रों को 980 रुपये देने होंगे। वहीं, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1180 रुपये शुल्क लगेगा।
1180 रुपये देने होंगे प्राइवेट छात्र-छात्राओं को : प्राइवेट छात्र-छात्राओं को 1180 रुपये देने होंगे। सभी में विलंब शुल्क के 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, इंटरमीडिएट में छात्राओं और एससी, एसटी, बीसी-1 और बीसी-2 के छात्रों को 1100 रुपये और सामान्य व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 1400 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देने होंगे। प्राइवेट छात्र-छात्राओं को आवेदन करने में 1400 रुपये लगेंगे। जैक ने दोबारा परीक्षा देने वाले और अपना रिजल्ट सुधारने के लिए परीक्षा में शामिल होंने वाले छात्र-छात्राओं के शुल्क में भी ऐसी ही बढ़ोतरी की है।