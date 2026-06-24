बहुत भीड़ थी, फिर भी एक ही गेट खोला; रांची के स्टेडियम में क्यों मची भगदड़
झारखंड टी20 प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान राजधानी रांची के धुर्वा स्थित JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार देर शाम भारी अव्यवस्था देखने को मिली। मुकाबले में प्रवेश निशुल्क रखा गया था। इसी कारण उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या में लोग मैच का मजा लेने स्टेडियम पहुंच गए थे।
झारखंड की राजधानी रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मंगलवार को भगदड़ मचने से करीब 5 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना स्टेडियम के पश्चिमी मुख्य द्वार पर उस वक्त हुई, जब वहां बड़ी संख्या में लोग झारखंड टी20 प्रीमियर लीग का फाइनल मैच देखने के लिए स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भीड़ बेकाबू होने की वजह से वहां भगदड़ मच गई। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने इस भगदड़ के लिए JSCA व आयोजकों की अव्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ के बावजूद सिर्फ एक या दो गेट से एंट्री दी जा रही थी। साथ ही भीड़ को संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे।
भगदड़ के समय घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने हालात की जानकारी देते हुए बताया कि 'वहां इंतजाम बहुत खराब थे। जब पता था कि फाइनल मैच है तो केवल दो ही गेट ही खोलने का क्या मतलब था, सभी गेट खोले जाने चाहिए थे। आम जनता को बहुत परेशानी हुई। कई लोग कूद-फांदकर अंदर जाने लगे थे। ऐसे में भारी भीड़ को देखने के बाद प्रशासन ने फिर कुछ और गेट खुलवाए, तब जाकर आम जनता को एंट्री मिली।' वैसे इस शख्स ने दो गेट खुले होने की बात बताई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि एक ही गेट से एंट्री दी जा रही थी, इस वजह से कुछ देर के लिए भगदड
आगे उस शख्स ने कहा, 'पब्लिक भारी संख्या में आएगी तो दिक्कत होगी ही ना, और जब आपको पता है कि फाइनल मैच है तो उस तरह की व्यवस्था भी करना चाहिए थी। लेकिन यहां वैसी व्यवस्था नहीं था, आयोजकों ने इसे बहुत हल्के में लिया, उन्हें लगा कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने कुछ खास इंतजाम नहीं किए और ये घटना हो गई।'
एक अन्य चश्मदीद ने इंतजामों की शिकायत करते हुए कहा, 'यहां पर व्यवस्था बहुत खराब है, इतनी भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ को संभालने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी यहां। JSCA का सिस्टम बहुत बेकार है। कोई मतलब नहीं है, किसी का फोन चोरी हो गया, किसी का चप्पल टूट रहा है तो कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है। इतनी भीड़ है यहां, उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोगों को संभालने के लिए।हमारा दोस्त था, कोई भीड़ का फायदा उठाकर उसके जेब से 10 हजार रुपए निकाल लिया। किसी का फोन चोरी हो गया। JSCA की पूरी व्यवस्था बहुत बेकार है।'
उधर रांची के SSP राकेश रंजन ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'आम लोगों की एंट्री के लिए यहां केवल एक गेट ही खोला गया था, जिसकी वजह से आज भीड़ अचानक काफी ज्यादा बढ़ गई, उधर एंट्री के समय सुरक्षा जांच की धीमी गति के कारण भी बाहर मौजूद पब्लिक का प्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया, और थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने यहां पर आकर स्थिति को संभाल लिया। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, 4 से 5 लोगों को चोट लगी है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है और पूरी तरीके से नियंत्रण में है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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