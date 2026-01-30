झारखंड-बिहार में बाबा ग्रुप के 40 ठिकानों पर पड़ा छापा, क्या थी वजह

संक्षेप: इनकम टैक्स की रांची स्थित अनुसंधान शाखा ने गुरुवार को झारखंड और बिहार में बड़ी कार्रवाई की। दोनों राज्यों में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, बाबा फूड प्रोसेसिंग प्रालि समेत ग्रुप में चावल कारोबार से जुड़े 40 व्यवसायियों के ठिकानों पर सुबह छह बजे से एक साथ छापेमारी शुरू की गई, जो देर रात तक जारी रही।

आयकर विभाग की रांची स्थित अनुसंधान शाखा ने गुरुवार को झारखंड और बिहार में बड़ी कार्रवाई की। दोनों राज्यों में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, बाबा फूड प्रोसेसिंग प्रालि समेत ग्रुप में चावल कारोबार से जुड़े 40 व्यवसायियों के ठिकानों पर सुबह छह बजे से एक साथ छापेमारी शुरू की गई, जो देर रात तक जारी रही। आयकर सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई बड़े टैक्स चोरी के मामले में की गई है। छापे के दौरान आढ़तियों के ठिकानों से चावल के कच्चे व्यापार से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। इनमें करोड़ों के व्यापार का लेखा-जोखा है। आयकर टीम जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी है।

छापेमारी के दायरे में बाबा ग्रुप की दोनों कंपनियों के निदेशकों को भी शामिल किया गया है। ज्ञान प्रकाश साहू व योगेश साहू से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी दस्तावेज खंगाले गए। बता दें कि बाबा एग्रो फूड के माध्यम से सामान्य व बासमती चावल, बाबा फूड प्रोसेसिंग से आटा, मैदा का व्यापार किया जाता है।

रांची के नगड़ी में प्रमोद और विनोद के आवास व दफ्तर में छापे नगड़ी के बंधेया स्थित बाबा राइस मिल, मेला टिकरा के पास स्थित दो राइस मिलों में छापेमारी की गई। नगड़ी में राइस मिल संचालक प्रमोद महतो, विनोद महतो के आवास और कार्यालय में भी छापेमारी की गई। बाबा राइस मिल में एक साथ पांच कार में आयकर अधिकारी पहुंचे थे। अचानक आयकर विभाग की टीम को देख मिल के कर्मचारी और गार्ड उन्हें नहीं पहचान सके। वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना मिल मालिक मनीष कुमार को दी। वहीं, नगड़ी के प्रमोद महतो और विनोद महतो के आवास में दो-दो वाहनों में पदाधिकारी छापेमारी करने पहुंचे थे।

औरंगाबाद में राइस मिल कारोबारी के ठिकानों पर खंगाले दस्तावेज आयकर विभाग ने औरंगाबाद में बड़े राइस मिल कारोबारी विश्वजीत जायसवाल से जुड़े तीन ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। विभाग की एक टीम महाराजगंज रोड स्थित वी-मार्ट के पीछे बने कार्यालय पहुंची, जहां दस्तावेजों की गहन जांच और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी पूछताछ की। इसके साथ ही वियाडा औद्योगिक परिसर में स्थित रितेश चंद्रवंशी के राइस मिल और देव प्रखंड स्थित उनके आवास पर भी अलग-अलग टीमें जांच में जुट गईं। तीनों स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

आयकर सूत्रों के मुताबिक, रितेश चंद्रवंशी के राइस मिल में कारोबारी विश्वजीत जायसवाल की बड़ी पूंजी लगी हुई है। इसी आर्थिक साझेदारी और उससे जुड़े लेन-देन आयकर विभाग की जांच के केंद्र में हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और राइस मिल कारोबार से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके अलावा गया जी जिले में भी छापेमारी की जा रही है। बता दें कि विश्वजीत जायसवाल वर्तमान में वाराणसी में रहते हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में उनका राइस मिल और रेलवे रेक लोडिंग से जुड़ा व्यापक कारोबार फैला हुआ है। जांच पूरी होने और दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।