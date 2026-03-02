दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर पर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे
इन हमलों को लेकर देश-दुनिया में चर्चा हो रही हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर सवाल पूछते हुए लिखा- दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर पर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं?
इज़रायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया और देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले में दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी और कतर जैसे पड़ोसी मुल्कों में अटैक करना शुरू कर दिया है। इन हमलों को लेकर देश-दुनिया में चर्चा हो रही हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर सवाल पूछते हुए लिखा- "दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी, कतर पर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं?"
क्या ये हमला इस्लाम के खिलाफ नहीं है?
निशिकांत दुबे भाजपा के उन नेताओं में सुमार हैं, जो गांधी परिवार समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर किए गए ताजा ट्वीट में लिखा- “यदि क़ुरान मुस्लिम भाईचारे की बात करता है तो दुबई,ओमान,बहरीन,सऊदी,कतर सभी तो इस्लाम के ही राज्य हैं, उनके उपर हमला क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं है?”
इस्लाम का और अध्ययन करने की सीख
निशिकांत दुबे के ताजा बयान से एक बार फिर चर्चा गमर हो गई है। उनके ट्वीट पर व्यंगात्मक अंदाज में रिप्लाई करते हुए कौशलेश राय नामक यूजर ने लिखा- "दुबे जी आप सोनिया और कांग्रेस को ही एक्सपोज़ कीजिए। आपकी विद्वता बाबा साहेब और आर्टिकल १४,१५, EWS है। वही कीजिए। ये विषय आप मत छुइये । कम से कम तब तक जब इस्लाम के बारे में ढंग का अध्ययन ना हो जाए।"
बिल्कुल सही प्रश्न उठाया…
वहीं अशोक चैतन्या एडवोकेट नामक यूजर ने निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए लिखा- “बिलकुल सही प्रश्न उठाया है आपने! यदि वैश्विक इस्लाम एक 'उम्मा' और भाईचारे की बात करता है, तो आज खाड़ी देशों के बीच का यह संघर्ष उसी सिद्धांत की जड़ों पर प्रहार है। जब अपनों के ही घर सुरक्षित नहीं, तो शांति और सुलह की बातें महज़ कागजी लगती हैं। यह दोहरा मापदंड दुनिया देख रही है।”
ईरान ने किया पलटवार
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने मिलकर तेहरान में खामेनेई को निशाना बनाते हुए बम बरसाए हैं, तो वहीं ईरान ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजरायल के हमले के तुरंत बाद ही ईरान ने भी मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जमकर बमबारी शुरू कर दी है। कतर, आबू धाबी, दुबई, बहरीन समेत कई जगहों पर लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही है। इजरायल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें