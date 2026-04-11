एनीमिया व कुपोषण के खिलाफ झारखंड का 'महाअभियान', 42 हजार सहियाओं को मिलेगा 'डिजिटल हथियार’
अंसारी ने कहा, ‘डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 42,000 स्वास्थ्य सहेलियों को महीनेभर के अंदर टैबलेट दिए जाएंगे। यह पहल उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा।’
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शनिवार को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। 'सुरक्षित मातृत्व दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अगले एक महीने के अंदर राज्य में कार्यरत 42 हजार सहियाओं (सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) को टैबलेट (मोबाइल से थोड़ा बड़ा पोर्टेबल कम्प्यूटर) प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सहियाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर व प्रभावी तरीके से पहुंचा सकें। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान अंसारी ने बताया कि राज्य में कुपोषण, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे राज्य में एक बड़ा स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को शून्य के जितना हो सके उतना करीब लाना है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर गर्व व्यक्त करते हुए अंसारी ने कहा कि झारखंड अभी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इस सूची में शीर्ष पर पहुंचना है।
आगे अंसारी ने बताया कि 'कुपोषण, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे राज्य में एक व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चल रहा है। इस दौरान UNICEF के सहयोग से, जागरूकता फैलाने, जमीनी स्तर तक पहुंचने और व्यवहार में बदलाव लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।' आगे उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी आसान होगी, बल्कि डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में भी पारदर्शिता आएगी।
इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी देते हुए बताया था कि 'जन कल्याण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, झारखंड ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी के नेतृत्व में एक जीवन-बदलने वाली पहल शुरू की है। अब, हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों का इलाज पूरी तरह से मुफ़्त किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पैसे की कमी के कारण किसी भी बच्चे की जान न जाए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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