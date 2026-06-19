यह बंगाल नहीं है; कहने वाले कांग्रेस नेता ने धोखे और हार के बाद कहा- दिल बहुत भारी है
कांग्रेस के नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड के राज्यसभा चुनाव में दूसरे सीट पर मिली हार को अपनों की गद्दारी बताया। अंसारी को अपनी पार्टी की जीत का पूरा भरोसा था।
यह बंगाल नहीं, झारखंड है; यह कहकर विधायकों की एकजुटता और कांग्रेस की जीत का भरोसा जताने वाले मंत्री इरफान अंसारी का 'मन बहुत भारी है।' कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की जीत को लेकर इरफान का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था और वह इसे मीडिया के सामने जाहिर भी कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भाजपा विधायकों के फोन बंद कर लेने का दावा करते हुए विपक्षी खेमे में सेंध लगने का इशारा किया और तंज कसा। हालांकि, नतीजे आने के बाद इरफान के सारे अरमान टूट गए। अब वह 'अपनों की गद्दारी' से दुखी हैं।
इरफान अंसारी ने संख्याबल होने के बावजूद कांग्रेस की हार के बाद अपना दुख जाहिर किया और भाजपा पर छल-कपट और धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ' आज मन बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनभावनाओं और मुद्दों की नहीं, बल्कि छल, कपट, धनबल और साजिशों की राजनीति कर यह जीत हासिल की है। हमारे ईमानदार और संघर्षशील प्रत्याशी को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया।'
हार नहीं अपनों की गद्दारी का गम: इरफान
कांग्रेस प्रणव झा की हार को लेकर आरजेडी और माले को कसूरवार ठहरा रही है। अंसारी ने किसी दल या नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन इसे अपनों की गद्दारी बताया। उन्होंने कहा, 'दुख इस बात का नहीं कि हम चुनाव हार गए, दुख इस बात का है कि अपने ही कुछ लोगों ने विश्वास तोड़ा, गद्दारी की। अगर अपनों ने साथ निभाया होता, तो भाजपा कभी जीत नहीं पाती।'
वक्त बदलने की उम्मीद
स्वास्थ्य मंत्री ने वक्त बदलने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, 'आज वे पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। यह हार नहीं, बल्कि धनबल और सत्ता के दुरुपयोग की जीत है। मैं मायूस जरूर हूं, मन आहत जरूर है, लेकिन निराश नहीं हूं। संघर्ष मेरी पहचान है और जनता मेरा विश्वास। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और राजनीति में जीत-हार स्थायी नहीं होती। आज उनका दिन है, कल हमारा भी आएगा। घाव गहरे हैं, लेकिन हौसला अभी भी जिंदा है। संघर्ष जारी रहेगा।'
अंसारी बोले- सबसे बड़ा रुपैया
एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि धनबल के आगे लोकतंत्र की हार हुई। उन्होंने कहा, 'बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया'-भाजपा ने आज फिर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। रिश्ते, भावनाएं, सिद्धांत और लोकतांत्रिक मर्यादाएं सब कुछ धनबल के आगे छोटा पड़ता दिखाई दिया। यह कैसी जीत है, जहां विश्वास हार जाए और रुपया जीत जाए? फिर भी लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान करते हुए विजयी पक्ष को बधाई। भरे मन से बधाई, क्योंकि जीत आपकी हुई है, लेकिन कई सवाल लोकतंत्र के सामने खड़े हो गए हैं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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