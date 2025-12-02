Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Interpol tightens its grip on notorious gangster Rahul Singh, issues Blue Corner notice
विदेश में छुपे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह पर कसा इंटरपोल ने शिकंजा, जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस

विदेश में छुपे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह पर कसा इंटरपोल ने शिकंजा, जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस

संक्षेप:

रांची के कई कारोबारियों और स्थानीय नेताओं को भी राहुल सिंह गैंग की तरफ से फोन और वॉट्सऐप के जरिए धमकियां देकर भारी रंगदारी मांगने की खबरें सामने आई हैं। इनमें भाजपा नेता रमेश सिंह और अन्य प्रतिष्ठित बिल्डर भी शामिल हैं।

Tue, 2 Dec 2025 11:56 PMSourabh Jain वार्ता, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई झारखंड सीआईडी के अनुरोध पर सीबीआई की सहायता से की गई है। राहुल सिंह का दावा है कि अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गिरोह का नेतृत्व वही संभाल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राहुल सिंह का गिरोह पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिलों में सक्रिय है। विदेशी ठिकाने से वह अपने गुर्गों को रंगदारी वसूलने, कोयला कारोबारी और रेलवे साइडिंग पर हमले करने के आदेश देता है। जो लोग रंगदारी नहीं देते, उन्हें विदेश से बैठकर ही धमकाया जाता है। हाल ही में पुलिस ने राहुल सिंह के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

रांची के कई कारोबारियों और स्थानीय नेताओं को भी राहुल सिंह गैंग की तरफ से फोन और वॉट्सऐप के जरिए धमकियां देकर भारी रंगदारी मांगने की खबरें सामने आई हैं। इनमें भाजपा नेता रमेश सिंह और अन्य प्रतिष्ठित बिल्डर भी शामिल हैं। पुलिस साइबर सेल की मदद से इस गैंग के व्यापक नेटवर्क को उजागर करने, मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने और तकनीकी जांच में जुटी है।

झारखंड सीआईडी के अधिकारियों के अनुसार सीबीआई की मदद से इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था, जो अब मंजूर हो चुका है। इसकी मदद से अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां राहुल सिंह की पहचान और उसके अपराधी नेटवर्क की जानकारी जुटाएंगी। इस कार्रवाई से राहुल सिंह की गिरफ्तारी के लिए रास्ता आसान होगा और झारखंड में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।