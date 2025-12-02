विदेश में छुपे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह पर कसा इंटरपोल ने शिकंजा, जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस
रांची के कई कारोबारियों और स्थानीय नेताओं को भी राहुल सिंह गैंग की तरफ से फोन और वॉट्सऐप के जरिए धमकियां देकर भारी रंगदारी मांगने की खबरें सामने आई हैं। इनमें भाजपा नेता रमेश सिंह और अन्य प्रतिष्ठित बिल्डर भी शामिल हैं।
झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई झारखंड सीआईडी के अनुरोध पर सीबीआई की सहायता से की गई है। राहुल सिंह का दावा है कि अमन साहू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गिरोह का नेतृत्व वही संभाल रहा है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, राहुल सिंह का गिरोह पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिलों में सक्रिय है। विदेशी ठिकाने से वह अपने गुर्गों को रंगदारी वसूलने, कोयला कारोबारी और रेलवे साइडिंग पर हमले करने के आदेश देता है। जो लोग रंगदारी नहीं देते, उन्हें विदेश से बैठकर ही धमकाया जाता है। हाल ही में पुलिस ने राहुल सिंह के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
रांची के कई कारोबारियों और स्थानीय नेताओं को भी राहुल सिंह गैंग की तरफ से फोन और वॉट्सऐप के जरिए धमकियां देकर भारी रंगदारी मांगने की खबरें सामने आई हैं। इनमें भाजपा नेता रमेश सिंह और अन्य प्रतिष्ठित बिल्डर भी शामिल हैं। पुलिस साइबर सेल की मदद से इस गैंग के व्यापक नेटवर्क को उजागर करने, मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने और तकनीकी जांच में जुटी है।
झारखंड सीआईडी के अधिकारियों के अनुसार सीबीआई की मदद से इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था, जो अब मंजूर हो चुका है। इसकी मदद से अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां राहुल सिंह की पहचान और उसके अपराधी नेटवर्क की जानकारी जुटाएंगी। इस कार्रवाई से राहुल सिंह की गिरफ्तारी के लिए रास्ता आसान होगा और झारखंड में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।