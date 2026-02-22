इंटरनेशनल गैंग ने किया था कैरव का अपहरण, हवाला कारोबारी समेत 4 गिरफ्तार

उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने किया था। इसमें हवाला कारोबारी भी शामिल था। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसएसपी पीयूष पांडेय ने ये जानकारी दी।

उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने किया था। इसमें हवाला कारोबारी भी शामिल था। पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एसएसपी पीयूष पांडेय ने ये जानकारी दी। साथ ही कई अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य सरगना का कनाडा और नीदरलैंड से भी संपर्क में रहा है और उसका वहां आना-जाना होता रहा है। अपराधियों का पंजाब, बिहार, दिल्ली और कोलकाता तक नेटवर्क पाया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब का लुधियाना निवासी 74 वर्षीय अमरिंदर सिंह उर्फ करतार सिंह शामिल है, जो हवाला कारोबार से जुड़ा है। उसके खिलाफ पंजाब में भी मामला दर्ज है। अपहरण में उसने नकली डीआईजी की भूमिका निभाई थी। वारदात के दिन जब कैरव को रोका गया, तब वह पुलिस वर्दी में डीआईजी बनकर उसके सामने आया और रास्ते भर बातचीत करता रहा, ताकि किसी को शक न हो।

मनप्रीत था चालक, गयाजी के बिसर गांव में ले जाकर रखा कैरव को एसएसपी ने बताया कि 13 जनवरी को योजनाबद्ध तरीके से अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मनप्रीत सिंह सेखो ने वाहन चालक की भूमिका निभाई, जबकि अमरिंदर सिंह उर्फ करतार सिंह, गुड्डू, इमरान, रमीज और अन्य अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर घटनास्थल पर पहुंचे। इनके सहयोग के लिए राजकरण यादव, संतोष कुमार उर्फ संतोष विल्लेन और गुरदीत शेर सिंह भी मौजूद थे। कैरव को स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर पहले चांडिल गोलचक्कर के पास ले जाया गया, जहां उसे दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद दोनों वाहन अलग-अलग मार्गों से शहर से बाहर निकल गए। अपहृत को रांची होते हुए डोभी ले जाया गया और वहां से गयाजी के बिसर गांव में छिपाकर रखा गया। इससे पहले 7 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं।

साकची में फर्जी आधार कार्ड से लिया कमरा अमरिंदर सिंह के नाम पर साकची में फर्जी आधार कार्ड से किराये का कमरा लिया गया था। यहां साजिश की रूपरेखा तैयार की गई। कैरव की गतिविधियों की लगातार रेकी की जाती रही। अन्य साजिशकर्ता गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान, मनप्रीत सिंह और गुरजित सिंह आकर कैरव की दिनचर्या पर नजर रखते थे। यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्यों की आपसी पहचान जानबूझकर सीमित रखी गई, ताकि गिरफ्तारी में पूरा नेटवर्क उजागर न हो सके। प्रेस वार्ता में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, डीएसपी मनोज ठाकुर व अन्य मौजूद थे।

रईसजादों का नंबर हासिल कर उगाही जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता (जो फिलहाल फरार है) करीब छह माह पूर्व अमरिंदर सिंह के साथ जमशेदपुर आकर रहने लगा था। उसका तरीका बेहद सुनियोजित था। वह बड़े होटलों में जाकर पार्टियों में शामिल रईसजादों की तस्वीरें खींचता, किसी न किसी बहाने उनका या उनके परिजनों का मोबाइल नंबर हासिल करता और फिर उसी नंबर के जरिए संपर्क साधता था। कई मामलों में वह अपहरण किए बिना ही फोटो भेजकर अगवा करने की धमकी देता और उगाही करता था।

बर्मामाइंस डकैती कांड में चार लोग हिरासत में जमशेदपुर। बर्मामाइंस स्थित बी 2 विद्युत सब स्टेशन से लाखों की लूट में पुलिस ने सुरक्षा गार्डों के बताए गए हुलिया के आधार पर चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। 18 फरवरी की सुबह 10.30 बजे 10-12 की संख्या में अपराधी सब्बल, सरिया, रिंच, प्लास और कटर जैसे हथियारों से लैस होकर परिसर में घुसे थे। उस समय ब्रेभो सिक्योरिटी के गार्ड रत्नेश मिश्रा और पवन तिवारी ड्यूटी पर तैनात थे। बदमाशों ने दोनों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और कॉपर क्वायल, एल्युमीनियम केबल, जीआई एलएमआर, एमएस एंगल, एलटी स्विच एवं एलटी ब्रास बार सहित करीब 2.50 लाख रुपये मूल्य की सामग्री लूटकर फरार हो गए थे।