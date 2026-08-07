अभिजीत दीपके के बाद अब नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, झारखंड में छात्रों के समर्थन में पहुंची थीं
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए शु्क्रवार को वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंची। इस दौरान वहां उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक ने उन पर स्याही फेंक दी। जिसके बाद वहां मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस स्याही फेंके जाने की घटना के बाद नेहा बोरा ने कहा, ‘20 जुलाई को हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठियां फेंकी गई थी, हमारे खिलाफ पैलेट गन चलाई गई थीं, अगर तब हम नहीं डरे तो ये साधारण स्याही हमारा क्या बिगाड़ सकती है।’
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्याही फेंकने की यह घटना बिरसा चौक के पास तब हुई जब दो वामपंथी छात्र संगठनों AISA और AISF के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। इस बारे बताते हुए AISA की नेता शिवानी ने कहा, 'हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक व्यक्ति निकला और उसने बोरा पर स्याही फेंक दी।' आरोपी युवक ने नेहा पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए उन पर स्याही फेंकने की बात कही।
नेहा बोलीं- BJP-RSS के गुंडों ने फेंकी मेरे ऊपर इंक
नेहा ने अपने ऊपर हुए इस स्याही हमले का आरोप भाजपा और RSS से जुड़े लोगों पर लगाया। उन्होंने कहा कि ‘वो भाजपा और RSS के गुंडे जो स्टेडियम में बैठकर बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब JPSC, JSSC, CGL को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं, तो यह किस तरह के छात्र हितैषी हुए।’
'अगर आपकी चूलें ना हिला दीं तो....'
आइसा अध्यक्ष ने आगे कहा, ‘जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देशभर में उमड़ रहा छात्रों और नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं हम, अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपकी नफरत की राजनीति की चूलें नहीं हिला दीं तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति पर। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं हैं, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार-बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सकें, उन लोगों को शर्म करना चाहिए।’
नेहा बोलीं- इसी स्याही से हम भविष्य लिखेंगे
उधर इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए नेहा ने स्याही से रंगे कपड़ों में अपनी एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ लिखा, ‘झारखंड के रांची में RSS-बीजेपी के गुंडों ने मुझ पर और करीब 20 अन्य महिलाओं पर स्याही फेंकी। उनके लिए स्याही दूसरों को शर्मिंदा करने का एक जरिया है, लेकिन हम इसी स्याही से भविष्य लिखेंगे।’
स्याही फेंकने वाले ने क्या बताई वजह
नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीडिया से बात करते हुए उस व्यक्ति ने कहा, ‘नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है। और क्योंकि वह देश-विरोधी है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता।’
JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने खुद को AISA से अलग किया
इससे पहले शुक्रवार को AISA की नेता नेहा बोरा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनके आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया और 14वीं JPSC परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की। इसके अलावा AISA ने आज झारखंड में विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा भी की थी। हालांकि राज्य में जारी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने खुद को इससे अलग करते हुए कहा था कि इस मार्च से उनसे कोई लेना-देना नहीं है।
प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए फिर पहुंचे ADM
उधर सरकार की तरफ से आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत कर रहे ADM धनंजय कुमार शुक्रवार को एकबार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, '...हम उनसे मिलने और उनका हाल-चाल जानने के लिए आए थे। हम उनकी समस्याओं और उन्हें आ रही दिक्कतों के बारे में बात करने आए थे। अब तक इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई है।' इससे पहले शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी युवक बेहोश हो गया था। जिसके बाद उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया।
सरकार की आपत्ति के बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल में बदलाव को तैयार
वहीं अधिकारी के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए एक आंदोलनकारी छात्र राजेश कुमार ने कहा, 'ADM ने बताया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो हमने कहा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम भी बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने हमारी ओर से प्रतिनिधिमंडल में शामिल छात्रों के नाम भी भेज दिए हैं। जिसके बाद सरकार ने शर्त रखी थी कि प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ छात्र ही शामिल होने चाहिए। जिसके बाद हमने कहा कि हम लोग केवल छात्र ही जाएंगे और इसी वजह से हम नामों की सूची में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने कहा कि हमारी मांगों में हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के नामों में यह बदलाव सरकार की तरफ से कुछ नामों पर आपत्ति जताने के बाद किया जा रहा है।'
शुक्रवार को आंदोलन का 14वां दिन
उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शन शुक्रवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। इस आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो समेत छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महतो के अनशन पर बैठने के दो दिन बाद अन्य प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल शुरू की थी। इस बीच छात्रों के समर्थन में दो छात्र संगठनों ने राज्य विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। आंदोलनकारी छात्र राज्य में हुई JPSC, JSSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीबीआई या अन्य उच्च स्तरीय जांच व परीक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं।
कौन हैं नेहा बोरा?
आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा दिल्ली के जंंतर-मंतर पर NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थीं। वे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल पर बैठने वाले कुछ अन्य छात्रों में शामिल थीं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।