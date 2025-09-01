झारखंड में 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद; 23 लाख के थे इनामी

यहां पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लाखों के इनाम वाले उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर किए गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर समेत एरिया कमांडर शामिल हैं।

झारखंड के लातेहार में 9 उग्रवादियों द्वारा पुलिस को सरेंडर करने की खबर सामने आई है। यहां पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लाखों के इनाम वाले उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर किए गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर समेत एरिया कमांडर शामिल हैं।

झारखंड पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इनके पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इनके पास से कुल-12 हथियार (04 AK-47, 01 AK-56, 03 SLR एवं 04 अन्य प्रकार के हथियार हैं।

सरेंडर करने वाले लोगों में पांच लाख-पांच लाख इनाम वाले चार उग्रवादी शामिल हैं। इनके नाम ये हैं। रविंद्र यादव ,जोनल कमांडर (इनाम पांच लाख), अखिलेश यादव, सब जोनल कमांडर (इनाम 5 लाख), बलदेव गंजू उर्फ अमरेश गंजू उर्फ भगत जी, सब जोनल कमांडर (इनाम 5 लाख), मुकेश राम उर्फ कल्लू उर्फ रवि उर्फ आजाद, सब जोनल कमांडर (इनाम 5 लाख)

इसके अलावा अन्य उग्रवादियों की बात करें तो इनके ऊपर भी लाखों के ईनाम हैं। पवन उर्फ राम प्रसाद महतो सबजोनल कमांडर। इनाम 3 लाख। इसके अलावा जिन उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, उनके ऊपर कोई इनाम की राशि नहीं है।

शून्य इनाम की राशि वाले लोगों में ध्रुव जी उर्फ राजू राम उर्फ गार्जियन उर्फ दुकान राम एरिया कमांडर (इनाम शून्य), विजय यादव एरिया कमांडर, सरवन सिंह उर्फ पारस जी (इनाम शून्य) एरिया कमांडर इनाम शून्य, मुकेश गंझू- इनाम शून्य एरिया कमांडर