दीवाली से पहले ‘महंगाई बम’,घी-चीनी, मैदा, ड्राई फ्रूट्स सभी महंगे
दीवाली से पहले मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्रियों और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में काफी तेजी आई है। पिछले एक महीने में चीनी, अरहर दाल, बेसन, मैदा, सूजी, आटा और चना समेत कई खाद्य पदार्थ महंगे हुए। काजू, बादाम और पिस्ता की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
दीवाली से पहले मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्रियों और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में काफी तेजी आई है। पिछले एक महीने में चीनी, अरहर दाल, बेसन, मैदा, सूजी, आटा और चना समेत कई खाद्य पदार्थ महंगे हुए। काजू, बादाम और पिस्ता की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे घरों में मिठाई बनाने के साथ मिठाई दुकानों की लागत बढ़ने वाली है। ड्राई फ्रूट्स की कीमत बढ़ने से दीवाली पर कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट पैक भी महंगे हो सकते हैं। मेन रोड स्थित रघुवंशी स्टोर के संचालक जुवीन ठक्कर ने बताया कि सितंबर में 58 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब 66 रुपये किलो हो गई है। एक महीने में आठ रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। बेसन की कीमत 100 से बढ़कर 115 रुपये किलो, मैदा 55 से 60 रुपये और सूजी 60 से 65 रुपये किलो हो गई है। इन सामग्रियों का इस्तेमाल मिठाइयां, नमकीन और अन्य दीवाली के पकवान तैयार करने में होता है।
दाल, चावल और तेल-घी की कीमत में भी वृद्धि
दाल और चने की कीमतों में भी तेजी आई है। अरहर दाल 130 से बढ़कर 150 रुपये किलो, चना दाल 95 से 105 रुपये और चना 90 से 100 रुपये किलो हो गया है। काबुली चना 100 से बढ़कर 120 रुपये किलो बिक रहा है। सत्तू की कीमत में भी 10 रुपये की वृद्धि हुई है। चावल की अलग-अलग किस्मों में तीन से दस रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, सरसों तेल, रिफाइंड, घी और बटर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है।
कीमत: सितंबर बनाम अक्तूबर
सामान सितंबर में कीमत वर्तमान दर
चीनी 58 रुपये 62-65 रुपये किलो
इंजन सरसो तेल 220 रुपये 225 रु.प्रति लीटर
सत्तू 150 रुपये 160 रुपये किलो
बेसन 100 रुपये 115 रुपये किलो
गणेश मैदा 55 रुपये 60 रुपये प्रति किलो
सूजी 60 रुपये 65 रुपये किलो
सलोनी सरसो 185 रुपये 190 रु. प्रति लीटर
रिफाइन 175 (750 मिली) 185 (एक लीटर)
घी 700 रुपये 740 रु. प्रति किलो
बटर 315 रुपये 325 ( 500 ग्राम)
बटर 63 रुपये 65 ( 100 ग्राम)
चांदी अर्क 100 रुपये 120 रुपये ( 10 पीस)
ड्राई फ्रूट्स : पिस्ता 700 रुपए प्रति किलो महंगा
ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में भी एक महीने के दौरान तेजी देखी गई है। काजू और बादाम की कीमत 1100 से बढ़कर 1300 रुपये किलो हो गई है। मामरा बादाम 4200 से बढ़कर 4400 रुपये किलो बिक रहा है। प्लेन पिस्ता की कीमत 2800 से बढ़कर 3500 रुपये किलो हो गई है। इसकी कीमत में 700 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। वहीं, दूसरे पिस्ते की कीमत 1750 से बढ़कर 1900 रुपये किलो हो गई है। छुहाड़ा 300 से बढ़कर 350 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि, किशमिश की कीमत 520 रुपये किलो पर स्थिर है।
कॉरपोरेट गिफ्टिंग भी इसबार पड़ेगी महंगी
दीवाली पर कंपनियां ग्राहकों, कारोबारियों और कर्मचारियों को मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के पैक उपहार में देती हैं। ऐसे में काजू, बादाम और पिस्ता की कीमतों में बढ़ोतरी से इन गिफ्ट पैक की लागत बढ़ सकती है। मिठाई बनाने वाली दुकानों को भी चीनी, मैदा, सूजी और अन्य सामग्रियों की खरीद पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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