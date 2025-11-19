Hindustan Hindi News
2 घंटे में 500KM, 320 की रफ्तार से दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन; एक और खुशखबरी

संक्षेप: देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशखबरी देते हुए बताया कि साल 2027 में देश की पहली बुलेट ट्रेन दो स्टेशनों के बीच 100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी।

Wed, 19 Nov 2025 10:15 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
दुनिया के कई विकसित देशों में ट्रेन की बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही हैं। भारत जैसे तेजी से विकास की ओर दौड़ रहे देश में भी पहली बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार से जल्द ही दौड़ने वाली है। हाई-स्पीड रेल का भारत का सपना जल्द ही हकीकत बनने वाला है। इस मामले की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 में दौड़ेगी। इस दौरान भारत की पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के सूरत से लेकर वलसाड़ तक के बीच 100 किलोमीटर का सफर तय करेगी।

बता दें कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का ऐलान किया गया था। अब धीरे-धीरे यह योजना अपने अंजाम की तरफ पहुंच रही है। रेल भवन में अपने संबोधन के दौरान रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। वैष्णव ने बताया कि यह रूट पूरे 508 किलोमीटर का है, जिसे 2029 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इस रूट के पूरी तरह से तैयार होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में मात्रा 1 घंटा 58 मिनट का समय लगेगा।

बुलेट ट्रेन को लेकर जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। इस दौरान अहमदाबाद से मुंबई के बीच 4 स्टेशनों पर स्टॉपेज के बावजूद 508 किलोमीटर का सफर 1 घंटा, 58 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस दौरान जब ये ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी तो यात्रा पूरी होने में कुल 2 घंटा 17 मिनट लगेगा।

बुलेट ट्रेन की जानकारी देने के दौरान जब अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि इस रूट पर जापान की शिंकानसेन ट्रेन चलेगी या देश में बनी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, उन्होंने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वैष्णव ने संकेत दिया कि भारतीय परिस्थितियों में शिंकानसेन मॉडल ही सबसे उपयुक्त माना जा रहा है।

