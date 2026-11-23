कोहरे के कारण 1 दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, झारखंड में इन गाड़ियों पर पड़ेगा असर
झारखंड के धनबाद रेल मंडल सहित विभिन्न रेल मार्गों से गुजरने वाली कई ट्रेनों को लेकर कोहरे के मौसम को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सुरक्षित एवं सुचारु परिचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है।
झारखंड के धनबाद रेल मंडल सहित विभिन्न रेल मार्गों से गुजरने वाली कई ट्रेनों को लेकर कोहरे के मौसम को देखते हुए रेल मंत्रालय ने सुरक्षित एवं सुचारु परिचालन के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक धनबाद रेल मंडल सहित विभिन्न रेल मार्गों से गुजरने वाली कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने, कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने तथा कई ट्रेनों के परिचालन दिनों में कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस अवधि में संतरागाछी-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस की दोनों दिशाओं की सेवाएं रद्द रहेंगी। गाड़ी संख्या 22857 संतरागाछी-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक तथा गाड़ी संख्या 22858 आनंद विहार-संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 दिसंबर 2026 से 23 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी।
इसके अलावा त्रिवेणी एक्सप्रेस, अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस और कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन दिनों में भी कटौती की गई है। गाड़ी संख्या 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 17 दिसंबर से 11 फरवरी तक प्रत्येक गुरुवार को रद्द रहेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 16 दिसंबर से 14 फरवरी तक बुधवार और रविवार को नहीं चलेगी।
इसी तरह गाड़ी संख्या 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 16 दिसंबर से 14 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार तथा गाड़ी संख्या 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 15 दिसंबर से 13 फरवरी तक मंगलवार और शनिवार को रद्द रहेगी।
गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं चलेगी। जबकि गाड़ी संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार तथा गाड़ी संख्या 12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्ग्याणा एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 1 मार्च 2027 तक प्रत्येक गुरुवार को नहीं चलेगी।
वहीं, चंबल एक्सप्रेस का परिचालन भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। गाड़ी संख्या 12177 हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस 4 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक आगरा कैंट और मथुरा के बीच रद्द रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12178 मथुरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 7 दिसंबर से 22 फरवरी 2027 तक मथुरा और आगरा कैंट के बीच नहीं चलेगी।
वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं वरीय जनसंपर्क अधिकारी मनीष सौरभ ने बताया कि कोहरे के मौसम में ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित ट्रेन के परिचालन की स्थिति और निर्धारित तिथियों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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