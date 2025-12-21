झारखंड के इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही; 3 दिन तक ये पैसेंजर ट्रेनें रद्द
हाथियों की आवाजाही के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे ने चक्रधरपुर डिवीजन के तहत 22 दिसंबर से 3 दिन के लिए आधे दर्जन से अधिक पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
झारखंड के झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच रेल पटरियों के पास हाथियों की आवाजाही देखे जाने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चक्रधरपुर डिवीजन में हाथियों के झुंड की आवाजाही के कारण 22 दिसंबर से 3 दिनों के लिए आधे दर्जन से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
रेलवे के अनुसार, मेमू ट्रेन सेवाएं 22 से 24 दिसंबर के बीच बंद रहेंगी क्योंकि झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच रेल पटरियों के पास हाथियों का झुंड देखा गया है। खासकर रात के समय बंदामुना के पास हाथियों की हलचल ज्यादा है। इसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है।
बताया जाता है कि ट्रेनों की गति कम होने से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही है। इससे ट्रेनों की आवाजाही में बहुत देरी हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा और हाथियों के बचाव को देखते हुए प्रशासन ने इस दौरान टाटा-राउरकेला, चक्रधरपुर (झारखंड) - राउरकेला और टाटा-गुआ सहित कई महत्वपूर्ण मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है।
चक्रधरपुर सेक्शन में जो ट्रेनें कैंसिल रहेंगी उनमें 68025/68026 (चक्रधरपुर - राउरकेला - चक्रधरपुर), 68043/68044 (टाटा - राउरकेला - टाटा), 18175/18176 (हटिया - झारसुगुड़ा - हटिया), 68029/68030 (राउरकेला - झारसुगुड़ा - राउरकेला), 58151/58152 (बिरमित्रपुर - बरसुआन - बिरमित्रपुर), 68125/68126 (टाटा - बीबीएन- टाटा) मेमू, 68019/68020 (टाटा- गुवा- टाटा) मेमू, 68010/68009/68006 (चक्रधरपुर-टाटा-खड़गपुर-चक्रधरपुर) मेमू शामिल हैं।