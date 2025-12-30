मालगाड़ी हादसे का असर, झारखंड होकर आवाजाही करने वाली ये ट्रेनें प्रभावित

संक्षेप: बिहार के जमुई के सिमुलतला में मालगाड़ी के डिरेल होने से जसीडीह-झाझा रेलखंड से होकर चलने वाली ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। झारखंड होकर आवाजाही करने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ा है।

बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला में मालगाड़ी के डिरेल होने के कारण पटना-हावड़ा मुख्य रेलखंड पर रेल परिचालन अब तक सामान्य नहीं हो सका है। इससे इससे जसीडीह-झाझा रेलखंड से होकर चलने वाली ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जसीडीह-झाझा रेलखंड अंतर्गत लाहाबन-सिमुलतला के बीच शनिवार देर रात हुई मालगाड़ी के डिरेल होने का असर मंगलवार तक बना रहा। झारखंड होकर आवाजाही करने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ा है।

जसीडीह से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित झारखंड के व्यस्त रेलवे स्टेशन में शुमार जसीडीह से गुजरने वाली ट्रेनों पर बुरा असर पड़ा है। झाझा, जसीडीह से गुजरने वाली नियमित लगभग 50 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। अप एवं डाउन दिशा की लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ-साथ लोकल मेमू सेवाएं भी बाधित हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ये मेमू ट्रेनें रद्द

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 30 दिसंबर से 63565 जसीडीह-झाझा मेमू और 63573 जसीडीह-किऊल मेमू को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। 29 दिसंबर को चलने वाली 15027 संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस को धनबाद - गया - किऊल मार्ग से चलाया गया। इसे गया स्टेशन पर ठहराव दिया गया।

बदले रास्ते से चलीं ये ट्रेनें इसी प्रकार 12351 हावड़ा-राजेंद्रनगर एक्सप्रेस, 22213 शालीमार-पटना दुरंतो एक्सप्रेस, 18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस एवं 18449 पुरी-पटना एक्सप्रेस को प्रधानखुंटा - धनबाद - गया - पटना मार्ग से चलाया गया। इन ट्रेनों का ठहराव धनबाद और गया में दिया है। वहीं 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस, 18622 हटिया-पटना एक्सप्रेस और 13331 धनबाद-पटना एक्सप्रेस को भी धनबाद से गया होते हुए पटना की ओर चलाया गया।