झारखंड में कल भी ये ट्रेनें रद्द, किन गाड़ियों पर कुड़मी आंदोलन का असर? पूरी लिस्ट

झारखंड में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का दर्जा मांग रहे कुड़मी समाज के लोगों ने शनिवार को रेल चक्का जाम कर दिया। इससे बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कुछ ट्रेनें कल भी रद्द रहेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 20 Sep 2025 05:43 PM

झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच की ओर से अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) का दर्जा मांग रहे कुड़मी समाज के लोगों ने शनिवार को रेल चक्का जाम कर दिया। आंदोलन के कारण धनबाद, चक्रधरपुर, रांची और आद्रा के साथ-साथ हावड़ा और आसनसोल रेल मंडल की ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। दोपहर दो बजे तक 28 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने की घोषणा की, जबकि 23 ट्रेनें रास्ते से लौंटीं और 21 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाने की घोषणा हुई। कुछ ट्रेनें कल भी रद्द रहेंगी।

ये ट्रेनें आज और कल रहेंगी रद्द - गोड्डा-रांची एक्सप्रेस (वाया भागलपुर 21 सितंबर)

- नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस (यात्रा तिथि 22 सितंबर)

- सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस (यात्रा तिथि 21 सितंबर)

ट्रेनों का आवागमन प्रभावित धनबाद रेल मंडल में कुड़मी समाज के लोगों ने प्रधानखंता, पारसनाथ, चंद्रपुरा, बरकाकाना, राय, मेसरा, जोगेशवर विहार और चरही स्टेशनों में रेल पटरी पर बैठ गए। रांची और चक्रधपुर रेल मंडल में मूरी, सिनी, कांड्रा, गम्हरिया, बिरिराजपुर, कुनकी, चांडिल, झिमड़ी, नीमडीह सहित अन्य स्टेशनों में भी कुड़मी बहुल कई स्थानों पर समाज के लोगों ने ट्रेनों का आवागमन प्रभावित किया।

इन ट्रेनों को करना पड़ा रद्द - धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस

- आसनसोल-गया एक्सप्रेस

- पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस

- रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

- रांची-गोड्डा एक्सप्रेस (वाया भागलपुर)

- धनबाद-पटना इंटरसिटी

- रांची-धनबाद इंटरसिटी

- पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस

- सासाराम-धनबाद इंटरसिटी

- बरवाडीह-गोमो मेमू पैसेंजर

- बरकाकाना-डेहरी-ऑन-सोन पैसेंजर

- गोमो-बरवाडीह मेमू पैसेंजर

- बरवाडीह-गोमो मेमू पैसेंजर

- धनबाद-चंद्रपुरा मेमू पैसेंजर

- चंद्रपुरा-धनबाद मेमू पैसेंजर

- गोमो-आसनसोल पैसेंजर

- सिंदरी-धनबाद पैसेंजर

- हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस

- रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस

- भोजूडीह-चंद्रपुरा पैसेंजर

- चंद्रपुरा-भोजूडीह पैसेंजर

- बरकाकाना-सिधवार पैसेंजर

- सिधवार-बरकाकाना पैसेंजर

- बरकाकाना-आद्रा पैसेंजर

- सांकी-हटिया पैसेंजर

मालगाड़ियों की लोडिंग पर भी असर आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत संथाल परगना में पौड़याहाट, हंसडीहा, जामताड़ा में आंदोलनकारियों ने पटरी पर उतर कर ट्रेनें नहीं चलने दीं। यात्री ट्रेनों के साथ-साथ धनबाद रेल मंडल में मालगाड़ियों के पहिए थमे रहे और लोडिंग पर भी इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इन ट्रेनों को बीच रास्ते में रोका गया - हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस आनसोल तक चली, वहीं से हावड़ा लौटी

- हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस दुर्गापुर तक चली

- एलेप्पी-धनबाद एक्सप्रेस रांची तक ही आई

- भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल हटिया तक चली, हटिया से ही भुवनेश्वर रवाना की गई

- विष्णुपुर-धनबाद पैसेंजर पाथरडीह तक चली, वहीं से धनबाद-बांकुड़ा पैसेंजर रवाना हुई

- चोपन-गोमो पैसेंजर गढ़वा रोड तक चली, ट्रेन को वहीं से वापस लौटाया गया

- पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस पटना तक ही चली, वहीं से ट्रेन को पूर्णिया कोर्ट भेजा गया

- टाटानगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को मूरी तक चलाया गया

- पटना-धनबाद इंटरसिटी फतुआ तक ही चली, वहीं से ट्रेन को पटना भेज दिया गया

- धनबाद-रांची इंटरसिटी कतरास से वापस

- धनबाद-सासाराम इंटरसिटी गोमो में रोकी गई

- पटना-बरकाकाना एक्सप्रेस टोरी में रोकी गई

- आसनसोल-हटिया एक्सप्रेस हजारीबाग टाउन तक चली

- वाराणसी-आसनसोल मेमू एक्सप्रेस गया तक ही चली

- बरकाकाना-आसनसोल पैसेंजर भंडारीदह से लौटी

- गोमो-चोपन पैसेंजर चंद्रपुरा से वापसी गोमो लौटी

- बरकाकाना-कोडरमा मेमू पैसेंजर को भी चरही से वापस किया गया

- गया-आसनसोल एक्सप्रेस टनकुप्पा से वापस गया लौटी

- आसनसोल-वाराणसी मेमू एक्सप्रेस मुगमा तक चली

- दुमका-रांची बाबाधाम एक्सप्रेस बराकर तक चली

- वर्दमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस आसनसोल तक चली

- पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस गया से लौटी

- पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस गया तक आई और वहीं से ट्रेन को वापस पटना लौटाया गया

इन ट्रेनों को बदले गए मार्ग चलाया गया - जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

- बीकानेर-सियालदह दूरंतो एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

- अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

- नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

- सियालदह-गांधीधाम स्पेशल : आसनसोल-झाझा-किऊल होकर गया की ओर गई

- रांची-चोपन एक्सप्रेस : रांची-टोरी होकर चली

- 19 सितंबर को खुली आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस : टोरी, रांची होते हुए हटिया गई

- जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस : सिगसिगी, सोननगर, गया, किऊल, आसनसोल होकर चली

- झांसी-पुरी स्पेशल : कोडरमा, मधुपुर होकर चली

- गाजीपुर सिटी-कोलकाता कोडरमा-मधुपुर, आसनसोल होकर चली

- नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस : गोमो की बजाय कोडरमा, मधुपुर, आसनसोल, खाना होकर चली

- संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस : बिलासपुर, कटनी, प्रयागराज होकर चली

- संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस : बिलासपुर, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज होते हुए गोरखपुर जाएगी

- भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गोमो-गया की जगह बिलासपुर, कटनी, प्रयागराज होकर चलेगी

- चर्लपल्ली-पटना स्पेशल : न्यू कटनी, प्रयागराज छिवकी, डीडीयू, बक्सर होकर चलेगी

- वास्को द गामा-जसीडीह एक्सप्रेस : न्यू कटनी, प्रयागराज छिवकी, डीडीयू, बक्सर, पटना, झाझा होकर चलेगी

- कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस : आसनसोल, झाझा, किऊल, गया होकर चलेगी

- कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस : आसनसोल, झाझा, किऊल, गया, होकर

- हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस : आसनसोल, झाझा, किऊल, गया, सिगसिगी होकर

- कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस : आसनसोल, झाझा, किऊल, गया, सिगसिगी होकर