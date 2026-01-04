झारखंड होकर आवाजाही करने वाली ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी प्रयागराज, नाम और रूट

संक्षेप: रेलवे ने प्रयागराज में माघ मेला के दौरान जमा होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए झारखंड होकर आवाजाही करने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बड़े बदलाव किए हैं। कौन-कौन ट्रेनें प्रभावित होंगी? क्या होगा रूट? इस रिपोर्ट में जानें…

रेलवे ने प्रयागराज में माघ मेला की वजह से झारखंड होकर आवाजाही करने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्य रूप से हावड़ा - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा - बाड़मेर एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रुकेंगी। इसके साथ ही रांची - लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को मिर्जापुर और छिवकी के रास्ते चलाया जाएगा। यात्रियों को यात्रा से पहले रेलवे की ओर से किए गए बदलाव के बारे में अपडेट लेने की सलाह दी गई है।

ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी प्रयागराज रेलवे का कहना है कि धनबाद, कोडरमा और गया जंक्शन होकर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन पर नहीं रुकेंगी। इन ट्रेनों में हावड़ा - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा - बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं। इन दोनों ट्रेनों का प्रयागराज में ठहराव अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब इन्हें प्रयागराज के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रोका जाएगा।

लागू हुए नए बदलाव हावड़ा - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए तो यह बदलाव 1 जनवरी से ही लागू हो चुका है। यह ट्रेन 16 फरवरी तक कुल 47 दिनों तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी। सूबेदारगंज स्टेशन के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है लेकिन लंबी वेटिंग की स्थिति भी देखी जा रही है।

सूबेदारगंज में होगा हाल्ट वहीं हावड़ा - बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी अलग-अलग तिथियों में कुल 13 दिनों तक सूबेदारगंज में हाल्ट करेगी। यही नहीं 3 जनवरी से 14 फरवरी तक बाड़मेर - हावड़ा एक्सप्रेस और 2 जनवरी से 13 फरवरी तक हावड़ा - बाड़मेर एक्सप्रेस प्रयागराज में नहीं रुकेंगी।

इन ट्रेनों के बदले रास्ते इसके साथ ही बोकारो, गोमो और कोडरमा होकर चलने वाली रांची - लोकमान्य तिलक वीकली एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया है। यह ट्रेन अब वाराणसी और प्रयागराज जंक्शन के बजाय माणिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर और डीडीयू जंक्शन होकर आवाजाही करेगी। यह बदलाव 7 जनवरी से 13 फरवरी के बीच लागू रहेगा।