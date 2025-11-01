Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Indian man killed in saudi arabia crossfiring between police and extortion gang
सऊदी अरब में 26 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस-एक्सटॉर्शन गैंग के बीच फायरिंग में गई जान

सऊदी अरब में 26 साल के भारतीय युवक की मौत, पुलिस-एक्सटॉर्शन गैंग के बीच फायरिंग में गई जान

संक्षेप: सऊदी अरब में क्रॉस फायरिंग में मारे गए झारखंड के 26 वर्षीय विजय कुमार महतो का शव जल्द भारत वापस लाया जा सकता है। झारखंड के श्रम विभाग ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के युवक विजय का शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  

Sat, 1 Nov 2025 08:00 AMPraveen Sharma रांची, भाषा
share Share
Follow Us on

सऊदी अरब में क्रॉस फायरिंग में मारे गए झारखंड के 26 वर्षीय विजय कुमार महतो का शव जल्द भारत वापस लाया जा सकता है। झारखंड के श्रम विभाग ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के युवक विजय का शव वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विजय कुमार महतो की 16 अक्टूबर को जेद्दा में पुलिस और एक्सटॉर्शन गैंग के बीच हुई फायरिंग में मौत हो गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रम विभाग के तहत माइग्रेंट कंट्रोल सेल की टीम का नेतृत्व करने वाली शिखा लाकड़ा ने बताया कि विभाग को गिरिडीह से सऊदी अरब में एक प्रवासी श्रमिक की मौत की सूचना मिली थी और उसका शव वापस लाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

लाकड़ा ने कहा कि हमने तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क किया। हम जेद्दा पुलिस अधिकारियों से औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शव को झारखंड में उसके पैतृक स्थान पर लाया जा सके।

प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने बताया कि गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के मध गोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव का रहने वाला विजय कुमार महतो पिछले नौ महीने से साऊदी अरब की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था।

सिकंदर अली ने बताया, "विजय ने 16 अक्टूबर को अपनी पत्नी बसंती देवी को वॉट्सऐप पर एक मैसेज भेजा था कि वह फायरिंग के बीच फंस गया है और उसे चोटें आई हैं। बसंती देवी ने अपने ससुराल वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन उन्हें लगा वहां उसका इलाज चल रहा है। विजय जिस कंपनी में काम करता था, उसने 24 अक्टूबर को उन्हें बताया कि फायरिंग में उसकी मौत हो गई है।"

अली ने बताया कि यह फायरिंग जेद्दा पुलिस और जबरन वसूली करने वाले गैंग के बीच हुई थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।