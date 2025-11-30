2000 जवान, VVIP के लिए अलग रूट; IND VS SA मैच में सुरक्षा से समझौता नहीं होगा

संक्षेप: रांची के जेएससीए स्टेडियम में क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश 11 बजे से शुरू होगा। दोपहर 3:30 बजे स्टेडियम का गेट बंद हो जाएगा।

मैदान सज चुका है। खिलाड़ी भी तैयार हैं। दर्शकों में रोमांच है। यह रविवार सुपर संडे होनेवाला है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश 11 बजे से शुरू होगा। दोपहर 3:30 बजे स्टेडियम का गेट बंद हो जाएगा।

मैच को लेकर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। इधर, मैच से एक दिन पहले भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। रोहित शर्मा और विराट कोहली स्टेडियम नहीं पहुंचे थे। बाकी खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी में हाथ आजमाए। वहीं, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में काफी देर पिच के मिजाज को समझने की कोशिश की। स्टेडियम में चार गेट से दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। सभी रास्तों से आनेवालों के लिए अलग-अलग जगह वाहन पड़ाव बनाए गए हैं। धुर्वा इलाके में एचईसी प्लांट अस्पताल, स्टेडियम के नॉर्थ पवेलियन के समीप, जेपी मार्केट के समीप सखुआ बागान, सेक्टर तीन में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव चौक और मुस्लिम मार्केट के पास वाहन पड़ाव बनाए गए हैं।

वेस्ट गेट स्टेडियम में वेस्ट गेट तक पहुंचने के लिए गोलंबर चौक से धुर्वा बस स्टैंड और फिर वहां से जेपी मार्केट मार्ग से होकर गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग से होकर मैच देखने जानेवालों के लिए सखुआ बागान के समीप वाहन पड़ाव बनाया गया है।

वीवीआईपी के लिए अलग रूट ट्रैफिक पुलिस की ओर से खिलाड़ियों और वीवीआईपी के लिए अलग रूट बनाए गए हैं। यह रूट शहीद मैदान से आगे शालीमार बाजार के समीप से स्टेडियम तक बना है। आमजन के लिए मार्ग बंद रहेगा।

नॉर्थ गेट से इंट्री नहीं स्टेडियम तक पहुंचने के लिए दर्शकों को गोलचक्कर मैदान से आना होगा। नार्थ गेट से सिर्फ खिलाड़ियों और पास वालों को ही इंट्री मिलेगी। शालीमार बाजार की तरफ से आने वाले को प्रभात तारा स्कूल की ओर से घुमा दिया जाएगा।

टिकट को न मोड़ें और ना ही चुंबकीय क्षेत्र के पास रखें जेएससीए ने टिकट खरीदने वाले दर्शकों से आग्रह किया है कि वह टिकट संभालकर रखें। न मोड़ें और न ही उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास रखें, अन्यथा टिकट का बार कोड खराब हो जाएगा। मशीन के रिजेक्ट करने पर स्टेडियम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसकी जवाबदेही जेएससीए की नहीं होगी।