भारी वाहनों को 'नो', रास्ते भी बदले; रांची में IND VS SA मैच से पहले पढ़ लीजिए ट्रैफिक अपडेट

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर प्रशासन ने रांची शहर की यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया है। शहर में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए दर्शकों के लिए भी वाहन पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं।

धुर्वा जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर प्रशासन ने रांची शहर की यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया है। शहर में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए दर्शकों के लिए भी वाहन पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं। इसके मद्देनजर सुबह छह से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के आने पर रोक रहेगी।

इस समयावधि में इन गाड़ियों की रिंग रोड से आवाजाही होगी। शालीमार चौक से नॉर्थ गेट स्टेडियम तक सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। विशेष परिस्थिति में एंबुलेंस और चिकित्सा सेवा से जुड़े वाहनों के परिचालन को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा नो इंट्री का समय पहले की तरह निर्धारित रहेगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने शनिवार को जारी किया है। ट्रैफिक एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि निर्धारित की गई सड़कों पर रविवार को वाहनों का परिचालन कम करें।

सुबह छह बजे से इन मार्गों में नहीं करें प्रवेश सुजाता चौक, बिग बाजार कटिंग, राजेंद्र चौक, मेकॉन चौक, एजी मोड़, पीएस मोड़, आईलेक्स कटिंग, हिनू चौक, बिरसा चौक, एसईसी गेट, पुराना विधानसभा गेट, धुर्वा गोलचक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक, कडरू ब्रिज, कडरू कटिंग, अरगोड़ा चौक के बीच सभी प्रकार की छोटी-बड़ी मालवाहक गाड़ियां नहीं चलेंगी। साथ ही ऑटो, टोटो समेत अन्य सवारी वाहनों का रविवार को सुबह छह से मैच की समाप्ति तक इन मार्गों में प्रवेश और परिचालन नहीं हो सकेगा।

इन इलाकों से आने वाले वाहन ऐसे करेंगे प्रवेश सैंबो कैंप रोड, धुर्वा बस स्टैंड की ओर आने वाले वाहन सखुआ मैदान, महाराणा प्रताप सिंह मैदान में पार्किंग करेंगे। शहीद मैदान, नया सराय रिंग, सीआईएसएफ कैंप की ओर से आने वाले वाहन हैलीपेड मैदान में पार्क किए जाएंगे। पासयुक्त वाहन क्रिकेट स्टेडियम के दक्षिणी गेट से प्रवेश कर पार्किंग स्थल तक जा सकेंगे। वीवीआईपी और वीआईपी पास वाले वाहन शालीमार बाजार, प्रभात तारा मैदान, पारस अस्पताल होकर क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ गेट वाले वीआईपी इंट्री मार्ग से जाकर नॉर्थ गेट व न्यू हाईकोर्ट गेट नंबर दो में पार्किंग करेंगे।