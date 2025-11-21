Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़india south africa ranchi oneday cricket match tickets price and venue
आज से शुरू होगी भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे टिकटों की बिक्री शुरू, कहां मिलेगा और कितनी कीमत

आज से शुरू होगी भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे टिकटों की बिक्री शुरू, कहां मिलेगा और कितनी कीमत

संक्षेप:

रांची स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की बिक्री शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से मिलेंगे।

Fri, 21 Nov 2025 08:14 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की बिक्री शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से मिलेंगे। ऑफलाइन बिक्री स्टेडियम के काउंटर पर 25 नवंबर से होगी। स्टेडियम में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने टिकट में दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह दर्शकों से किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि एक टिकट सिर्फ एक व्यक्ति मान्य होगा। किसी का बच्चा एक माह का भी है तो उसके लिए भी टिकट खरीदना होगा। यह पहली बार है, जब नवजात बच्चे के लिए भी टिकट जरूरी किया गया है। इससे पहले छोटे बच्चों के लिए टिकट का प्रावधान नहीं था। जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि ऑफलाइन टिकट काउंटर से सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मिलेंगे।

27 नवंबर को पहुंचेंगी टीमें

जेएसएससी अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने बताया कि 27 नवंबर को दोनों टीमें रांची पहुंचेंगी। गुवाहाटी से दोनों टीमें सीधे चार्टर प्लेन से रांची आएंगी। इसके बाद यहां अभ्यास सत्र शुरू होगा। टीम के आने का समय अभी निर्धारित नहीं है। स्टेडियम की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

इन निर्देशों के पालन की अपील

टिकटों को मोडकर न रखें, बार कोड खराब हो सकता है, बार कोड खराब हुआ तो स्टेडियम में प्रवेश का जिम्मा प्रबंधन का नहीं।

कितनी है टिकटों की कीमत

जेएससीए ने टिकटों की कीमत भी जारी कर दी है। वींग एक के लोअर टियर के लिए 1600 रुपए देने होंगे, वहीं अपर टियर के लिए 1300 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा विंग बी के लिए टिकटों की कीमत लोअर टियर में 2200 रुपए है, जबकि अपर टियर में 1700 रुपए रखी गई है। विंग डी में लोअर टियर की कीमट 2200 रुपए, स्पाइस बॉक्स के लिए 1700 रुपए, जबकि ईस्ट-वेस्ट हिल के लिए 1200 रुपए देने होंगे। इसके अलावा विंग सी के अपर टियर के लिए 1300 रुपए, जबकि लोअर टियर के लिए 1600 रुपए देने होंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Cricket News Virat Kohli अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।