आज से शुरू होगी भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे टिकटों की बिक्री शुरू, कहां मिलेगा और कितनी कीमत

संक्षेप: रांची स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की बिक्री शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से मिलेंगे।

जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच के टिकटों की बिक्री शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप पर सुबह 11 बजे से मिलेंगे। ऑफलाइन बिक्री स्टेडियम के काउंटर पर 25 नवंबर से होगी। स्टेडियम में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जेएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने टिकट में दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह दर्शकों से किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि एक टिकट सिर्फ एक व्यक्ति मान्य होगा। किसी का बच्चा एक माह का भी है तो उसके लिए भी टिकट खरीदना होगा। यह पहली बार है, जब नवजात बच्चे के लिए भी टिकट जरूरी किया गया है। इससे पहले छोटे बच्चों के लिए टिकट का प्रावधान नहीं था। जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि ऑफलाइन टिकट काउंटर से सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक मिलेंगे।

27 नवंबर को पहुंचेंगी टीमें जेएसएससी अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने बताया कि 27 नवंबर को दोनों टीमें रांची पहुंचेंगी। गुवाहाटी से दोनों टीमें सीधे चार्टर प्लेन से रांची आएंगी। इसके बाद यहां अभ्यास सत्र शुरू होगा। टीम के आने का समय अभी निर्धारित नहीं है। स्टेडियम की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

इन निर्देशों के पालन की अपील टिकटों को मोडकर न रखें, बार कोड खराब हो सकता है, बार कोड खराब हुआ तो स्टेडियम में प्रवेश का जिम्मा प्रबंधन का नहीं।