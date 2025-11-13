रांची में होगा भारत-दक्षिण अफ्रीका का मैच, कितने का मिलेगा टिकट; कब खुलेगी विंडो

संक्षेप: 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। रांची में होने वाले इस वनडे मैच के लिए टिकट का दाम 1200 से 12000 रुपए तक रखा गया है। टिकट मिलने की शुरुआत जल्द होगी।

झारखंड और आसपास के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) रांची ने जेएससीए स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होनेवाले वनडे मैच के लिए टिकट के मूल्य की घोषणा बुधवार को कर दी गई। जेएससीए की ओर से जारी दर के अनुसार टिकट की न्यूनतम दर 1200 रुपए और अधिकतम 12 हजार तक है। इसकी शुरुआत होने वाली है। आइए जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के टिकट कब से मिलने शुरू होंगे।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि सबसे न्यूनतम दर की टिकट ईस्ट व वेस्ट हिल एरिया के लिए निर्धारित की गई है। वहीं, विंग ए, विंग बी, विंग सी और विंग डी के लोअर और अपर टियर के टिकट 1300 से 2200 तक में मिलेंगे। आम दर्शकों के लिए टिकट की बिक्री कब से शुरू होगी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नही की गई है। संभावना है कि 25 या 26 नवंबर से स्टेडियम के वेस्ट गेट के समीप बने टिकट काउंटर से टिकट की बिक्री शुरू होगी। टिकटों की बिक्री ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी होगी। अपनी सुविधा के अनुसार, रुचि रखने वाले क्रिकेट के शौकीन टिकट ले सकेंगे।