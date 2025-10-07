india one air company reduced flights fare from Jamshedpur to Kolkata and Bhubaneshwar जमशेदपुर से कोलकता और भुवनेश्वर जाना हुआ सस्ता, इस कंपनी ने की हवाई किराए में कटौती, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़india one air company reduced flights fare from Jamshedpur to Kolkata and Bhubaneshwar

जमशेदपुर से कोलकता और भुवनेश्वर जाना हुआ सस्ता, इस कंपनी ने की हवाई किराए में कटौती

इससे पूर्व अप्रैल में इंडिया वन एयर कंपनी ने विमान किराया व समय में बदलाव में किया था। जमशेदपुर, कोलकाता व भुवनेश्वर के यात्रियों को सप्ताह के सातों दिन विमान सेवा की सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि भुवनेश्वर से जमशेदपुर व कोलकाता के बीच विमान 31 जनवरी 2023 से उड़ान भर रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 7 Oct 2025 10:29 AM
share Share
Follow Us on
जमशेदपुर से कोलकता और भुवनेश्वर जाना हुआ सस्ता, इस कंपनी ने की हवाई किराए में कटौती

पूजा के दौरान इंडिया वन एयर कंपनी ने जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के विमान किराया कम कर दिया है। इसके साथ ही उड़ान के समय में भी दोनों ओर (भुवनेश्वर और जमशेदपुर) से फेरबदल हुआ है। इंडिया वन एयर के अनुसार, 31 दिसंबर तक नया किराया और उड़ान का समय प्रभावी रहेगा।

इधर, भुवनेश्वर से जमशेदपुर का विमान किराया 3098 रुपये तय हुआ है, जो पहले 3182 रुपये था। जमशेदपुर से कोलकाता का किराया 2903 से घटकर 2827 रुपये रुपये हो गया। इससे जमशेदपुर व भुवनेश्वर के किराये में 84 रुपये और जमशेदपुर से कोलकाता का किराया 76 रुपये कमी आई है। इंडिया वन एयर कंपनी के नए टाइम टेबल के अनुसार, जमशेदपुर से कोलकाता का विमान सुबह 8.30 बजे के बदले 8.05 बजे और जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए शाम 4.20 बजे के बदले 3.30 बजे उड़ान भरेगा।

इससे पूर्व अप्रैल में इंडिया वन एयर कंपनी ने विमान किराया व समय में बदलाव में किया था। जमशेदपुर, कोलकाता व भुवनेश्वर के यात्रियों को सप्ताह के सातों दिन विमान सेवा की सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि भुवनेश्वर से जमशेदपुर व कोलकाता के बीच विमान 31 जनवरी 2023 से उड़ान भर रहे हैं।