कांग्रेस 'विष' पीने को तैयार, झारखंड में नहीं टूटेगा इंडिया गठबंधन
झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया। अब एक बार फिर से गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में किसी तरह की टूट की संभावना नहीं है।
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मनमुटाव के बीच महागठबंधन के घटक दल एकजुटता को प्रतिबद्ध दिखे। इसके लिए किसी ने विष पीने की बात कही तो किसी ने विचारधारा की दुहाई दी तो किसी ने हार की जवाबदेही लेने से इनकार किया।
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, पूरे महागठबंधन की हार है। इस पर गठबंधन के सभी लोगों को चिंतित होना चाहिए। कांग्रेस को विष पीना पड़े तो तैयार है, लेकिन गठबंधन अटूट रहेगा। वे शनिवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, उप नेता, दो मत्रियों और सात अन्य विधायकों के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। राधाकृष्ण ने कहा कि परिणाम आने के बाद प्रभारी ने बयान दिया। भवावेश में कोई बात रखता है। उस पर प्रतिकार रूप में राजद की ओर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, वह सही नहीं है। प्रेस कांफ्रेंस में विधायक दल के राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, रामेश्वर उरांव, ममता देवी, श्वेता सिंह, सोना राम सिंकु, सुरेश बैठा, भूषण बाड़ा और रामचंद्र सिंह मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की बात कही। वहीं, दीपिका पांडेय, निशत आलम, कुमार जयमंगल और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस प्रत्याशी को मतदान करने की बात कही।
कांग्रेस के साथ नहीं ,मुख्यमंत्री के साथ किया गया धोखा : कमलेश
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जो धोखा और विश्वासघात हुआ है, यह महागठबंधन और मुख्यमंत्री के साथ हुआ है। इमें इंतजार है कि मुख्यमंत्री इसकी जांच करेंगे और दोषी पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा और राजद की ओर से कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए, हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से बचें।
गठबंधन से कभी अलग नहीं होगी कांग्रेस : प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार चलेगी। कांग्रेस सरकार से अलग नहीं होगी। भाजपा की दाल यहां नहीं गलने वाली है। हम हारे हैं, क्योंकि भाजपा ने थैलीशाह को चुनाव में उतारा था। चूक हुई उस पर अब चर्चा न करें, चिंता करने की जरूरत है। शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंची है और विचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रभारी के. राजू के खिलाफ भाजपा-राजद के आरोपों का एकजुट होकर जवाब दिया। सबने कहा कि के. राजू ईमानदार नेता हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि द्रौपदी मुर्मु जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं जोहार। मरांग बुरु-जाहेर आयो से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आपकी उपस्थिति ना सिर्फ आदिवासियों को, बल्कि 145 करोड़ देशवासियों को प्रेरित करती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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