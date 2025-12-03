Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़INDIA alliance in Jharkhand is rock-solid, Congress General Secretary KC Venugopal dismisses rift
झारखंड में राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच कांग्रेस महासचिव ने की CM सोरेन से बात, क्या हुआ?

संक्षेप:

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की यह पोस्ट उस वक्त आई है, जब सोशल मीडिया मंचों पर कई लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी झामुमो के साथ भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो सकते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 10:53 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच जारी खटपट की खबरों और वहां होने वाले राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और कहा कि राज्य में INDIA गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है।

इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस सभी अटकलों से पर्दा उठाते हुए गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत बताया। उन्होंने लिखा, ‘आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड में हमारा INDIA गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत व एकजुट है और झारखंड के हर नागरिक की उम्मीदों को दिखाने वाली लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई जनहितैषी कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।’

आगे उन्होंने कहा, 'दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क दुष्प्रचार कर रहे हैं और संगठित अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि उनकी बढ़ती हताशा और राजनीतिक असुरक्षा की निशानी हैं। हम ऐसी सस्ती ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते और वे उस भरोसे को कभी कम नहीं कर सकते जो लोगों ने हम पर जताया है। हमारी एकता बनी हुई है, हमारा मकसद साफ है, और हमारा गठबंधन पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है।'

केसी वेणुगोपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से उस वक्त बात की है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो सकते हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
