झारखंड में राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच कांग्रेस महासचिव ने की CM सोरेन से बात, क्या हुआ?
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की यह पोस्ट उस वक्त आई है, जब सोशल मीडिया मंचों पर कई लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी झामुमो के साथ भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो सकते हैं।
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच जारी खटपट की खबरों और वहां होने वाले राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और कहा कि राज्य में INDIA गठबंधन पूरी तरह से एकजुट और मजबूत है।
इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस सभी अटकलों से पर्दा उठाते हुए गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत बताया। उन्होंने लिखा, ‘आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड में हमारा INDIA गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत व एकजुट है और झारखंड के हर नागरिक की उम्मीदों को दिखाने वाली लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई जनहितैषी कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।’
आगे उन्होंने कहा, 'दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क दुष्प्रचार कर रहे हैं और संगठित अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि उनकी बढ़ती हताशा और राजनीतिक असुरक्षा की निशानी हैं। हम ऐसी सस्ती ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते और वे उस भरोसे को कभी कम नहीं कर सकते जो लोगों ने हम पर जताया है। हमारी एकता बनी हुई है, हमारा मकसद साफ है, और हमारा गठबंधन पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है।'
केसी वेणुगोपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से उस वक्त बात की है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग यह अटकलें लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो सकते हैं।