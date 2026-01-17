अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला का बच्चा चोरी, गायब हो गया 10 माह का मासूम

अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला के 10 माह का बच्चा ट्रेन से चोरी हो गया। बच्चे की मां मुन्नी अंसारी ने मिर्जापुर के जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के घोरी निवासी मो राजू की पत्नी का मायका गिरिडीह के गावां के पिहरा गांव में है। यह घटना नंदनकानन एक्सप्रेस में 15 जनवरी को हुई।

पीड़िता के अनुसार महिला बच्चे के साथ नंदनकानन एक्सप्रेस के जेनरल कोच में सवार होकर अलीगढ़ से कोडरमा की यात्रा कर रही थी। कोडरमा से उसे मायके जाना था। दोपहर 1.15 बजे सामने वाली सीट पर बैठे 30 वर्षीय युवक ने बातचीत के दौरान उन्हें लड्डू खाने को दिया। लड्डू खाते ही वे नशे की हालत में सो गईं। जब उन्हें होश आया तो उनका बच्चा नहीं था और युवक भी गायब था। महिला ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद एक यात्री की मदद से उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर फोन किया और मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर घटना की सूचना दी। उन्होंने शिकायत भी दर्ज करायी। मिर्जापुर जीआरपी के अनुसार, पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।