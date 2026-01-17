Hindustan Hindi News
inderjit singh yadav clarification on ed action and asset siezure in gurugram
अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला का बच्चा चोरी, गायब हो गया 10 माह का मासूम

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के घोरी निवासी मो राजू की पत्नी का मायका गिरिडीह के गावां के पिहरा गांव में है। यह घटना नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन में 15 जनवरी को हुई।

Jan 17, 2026 11:59 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
अलीगढ़ से कोडरमा आ रही महिला के 10 माह का बच्चा ट्रेन से चोरी हो गया। बच्चे की मां मुन्नी अंसारी ने मिर्जापुर के जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के घोरी निवासी मो राजू की पत्नी का मायका गिरिडीह के गावां के पिहरा गांव में है। यह घटना नंदनकानन एक्सप्रेस में 15 जनवरी को हुई।

पीड़िता के अनुसार महिला बच्चे के साथ नंदनकानन एक्सप्रेस के जेनरल कोच में सवार होकर अलीगढ़ से कोडरमा की यात्रा कर रही थी। कोडरमा से उसे मायके जाना था। दोपहर 1.15 बजे सामने वाली सीट पर बैठे 30 वर्षीय युवक ने बातचीत के दौरान उन्हें लड्डू खाने को दिया। लड्डू खाते ही वे नशे की हालत में सो गईं। जब उन्हें होश आया तो उनका बच्चा नहीं था और युवक भी गायब था। महिला ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद एक यात्री की मदद से उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर फोन किया और मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर घटना की सूचना दी। उन्होंने शिकायत भी दर्ज करायी। मिर्जापुर जीआरपी के अनुसार, पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
